Не стоит ожидать значительной суммы? Сколько получит мужчина с 20 годами стажа в 2025

Мужчина с 20 годами страхового стажа в 2025 году может оформить пенсию, если ему исполнится 65 лет

Право на оформление пенсии наступает у украинца, когда ему исполняется 60 лет. Однако если не хватает стажа, то он вынужден работать дальше. Пенсия, соответственно будет уменьшаться.

Но может ли выйти на пенсию лицо, имеющее всего 20 лет стажа в 2025 году, узнал "Телеграф". С помощью пенсионного калькулятора мы определили, какой будет его выплата.

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсию в 60 лет в 2025 году можно оформить при условии не менее 32 лет стажа, в то же время в 63 — от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

Соответственно, с 20 годами стажа украинец может оформить себе пенсию, если ему исполнится 65 лет. При таких обстоятельствах в 2025 году он рассчитывает на выплату в 3681 гривну. Однако при условиях, что мужчина получал 15 тысяч гривен зарплаты ежемесячно, его выход на отдых состоится на общих условиях, а также то, что он не принадлежит ни к одной льготной категории населения.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации.