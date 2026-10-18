Пожары, сбои во "ВКонтакте" и отключения света: дроны массированно атаковали Питер и Москву

После ударов загорелись резервуары с нефтепродуктами, возникли перебои со светом и доступом к сервисам соцсети

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В ночь на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Под удар попали нефтяной терминал, дата-центр, обеспечивающий работу "Вконтакте", и подстанция "Восточная".

На объектах начались пожары, часть города и прилегающих районов осталась без электричества.

Пожар на нефтяном терминале

После многочисленных попаданий беспилотников в Большом порту Санкт-Петербурга загорелся резервуарный парк АО "Петербургский нефтяной терминал". По словам очевидцев, на территории порта горела цистерна с нефтепродуктами.

Терминал принимает, хранит и отгружает нефтепродукты, в том числе предназначенные для экспорта. Его пропускная способность – 12,5 миллиона тонн в год. Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов региона и крупных узлов перевалки жидких грузов на Балтике.

Комплекс занимает 37 гектаров. На его территории находятся более 30 резервуаров общим объемом 441 тысяча кубических метров. В инфраструктуру входят также железнодорожные эстакады и причалы, через которые принимают и отправляют грузы.

Предприятие основали в 1995 году на базе старых портовых сооружений, а затем расширяли. После ночной атаки пожар на территории нефтяного комплекса тушили спасатели. Возгорание подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Удар по дата-центру и сбои во "Вконтакте"

Около 04:00 OSINT-каналы сообщили, что беспилотники попали в крупный дата-центр, связанный с работой "Вконтакте". На месте начался пожар. Одновременно пользователи стали массово жаловаться, что функции социальной сети недоступны.

Под удар попал центр обработки данных ИЦВА, который обеспечивает работу сервисов платформы ВК. Проектная мощность объекта – 63 МВт. Его повреждение сопровождалось масштабным сбоем онлайн-сервисов и облачных систем.

Пользователи сообщали, что не могут открыть сообщения, просмотреть медиафайлы и войти в свои аккаунты. Жалобы поступали на сбои сразу в нескольких функциях соцсети: проблемы затронули и доступ к учетным записям, и работу с контентом.

В октябре российская инфраструктура обработки данных повреждалась уже не впервые. 9 октября атака беспилотников повредила часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В ночь на 11 октября дроны атаковали дата-центр этой компании во Владимире. Там возник пожар, после которого объект прекратил работу.

Атака по Москве

С 23:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых дронах. К трём часам ночи он заявил о 87 беспилотниках. О разрушениях и пострадавших Собянин не сообщал. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Взрывы также слышали в Подмосковье.

Атака на подстанцию и отключения электричества

По данным OSINT-аналитиков, ещё одной целью стала подстанция "Восточная" напряжением 330 кВ. После удара на части территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области масштабно отключилось электричество.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что отражение массированной атаки беспилотников продолжается. По его словам, над регионом сбили 95 БпЛА.

Пожары тушили в трех районах, в Пулково ввели ограничения

Спасатели ликвидировали возгорания в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. О работе подразделений МЧС на объектах гражданской инфраструктуры сообщил губернатор Александр Беглов. Его слова приводит EADaily.

"Работают средства ПВО. В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах", – написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Во время атаки аэропорт Пулково временно ограничил работу. Людей перевели в укрытия. Ограничения в аэропорту стали одним из последствий ночного налета наряду с пожарами, отключениями электричества и сбоями интернет-сервисов.

Также зафиксировали повреждение одного из городских мостов. В городе продолжали работать экстренные службы, а власти соседней Ленинградской области сообщали об отражении налета беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", 9 октября атака беспилотников повредила часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр компании во Владимире. Там начался пожар, и объект прекратил работу. Эти случаи показывают, что физическое повреждение дата-центра может остановить его работу, хотя источник не уточняет, какие именно цифровые сервисы были недоступны.