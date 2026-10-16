Киевские ТЭЦ не дают ток: останутся ли киевляне без тепла в морозы

Энергетик назвал худший сценарий для столицы этой зимой

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Киев потерял около 1,3 ГВт собственной генерации, а зимой потребность столицы в электроэнергии может возрасти до 2 ГВт. Киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) перестали производить электроэнергию после российской атаки, но это еще не значит, что столица останется без отопления. Хватит ли резервных мощностей, чтобы обеспечить киевлян теплом в сильные морозы, выяснял "Телеграф".

1,3 ГВт в нуле: что произошло с киевскими ТЭЦ

В результате атаки все три столичные станции — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) — прекратили производить электроэнергию. Раньше они вместе давали Киеву около 1,3 ГВт (ГВт – это гигаватт, тысяча мегаватт).

Теперь город больше зависит от энергетического кольца – системы высоковольтных линий и подстанций, соединяющей столицу с другими регионами. Сейчас Киев потребляет 1—1,2 ГВт, а зимой нагрузка может возрасти до 1,8—2 ГВт. При этом кольцо россияне уже больше месяца регулярно обстреливают, и часть попаданий повреждает оборудование.

Станции под ударами не в первый раз. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Верховной Раде 14 октября, что интенсивность атак на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в этом году самая высокая с начала полномасштабного вторжения. По его данным, по этим двум станциям выпустили такое количество ракет и дронов:

2022 год — 12;

2023 год — 7;

2024 год — ни одной;

2025 год — 19;

2026 год (неполный) – почти 50.

Новая атака на все три ТЭЦ произошла в ночь на 14 октября. Насколько серьезны последствия, зависит от того, что именно повреждено. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" советует различать поражение электрогенерирующего оборудования, тепловой части станции, трансформаторов и распределительных устройств.

"Утрата возможности выдавать электроэнергию в сеть не означает полного прекращения производства тепла", — подчеркивает Рябцев.

Котельные, когенерация и генераторы: заменят ли они ТЭЦ

Могут ли резервные источники заменить станции? "Частично — да. Полностью — вряд ли, особенно если несколько крупных ТЭЦ одновременно и надолго выходят из строя", — говорит Геннадий Рябцев.

Речь идет о резервных котельных и когенерационных установках (агрегаты, которые одновременно дают тепло и электричество). Их эффективность зависит от нескольких вещей: где они стоят, подключены ли к тепловым сетям, есть ли топливо, в каком они состоянии и могут ли работать автономно. "Резервная мощность в одном районе не обязательно сможет обогреть другой", — объясняет эксперт. Для этого требуются трубы с достаточной пропускной способностью, исправные насосные станции и возможность переключать тепловые сети.

"Киевтеплоэнерго" сообщало о масштабных ремонтах оборудования ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и о проектах когенерации. По словам Рябцева, это подготовительная работа, но она еще не доказывает, что резерв уже может полностью заменить основные станции. "Готовность резерва подтверждают не закупленные установки, а испытания под нагрузкой и то, реально ли он дает потребителям тепло", — считает он.

Резерв города, по словам Кличко, выглядит так:

около 700 генераторов для объектов тепло- и водоснабжения;

для объектов тепло- и водоснабжения; 70 мобильных котельных ;

; три дизельные электростанции и резервный водозабор;

11 больниц с собственными котельными, к концу 2026 их должны сделать 21.

Разницу с прошлой зимой назвал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В прошлом году без резервной защиты было около 70% города, сейчас — около 20%. "Объективно за один сезон было невозможно построить резервные средства для всего города", — объясняет Харченко.

Мороз и выключенные насосы: когда дома действительно могут остыть

Может ли часть Киева остаться без отопления в сильные морозы? "Такой риск существует, но его не стоит отождествлять с неизбежным замерзанием целых районов", — говорит Геннадий Рябцев.

Самым опасным он считает стечение трех обстоятельств:

Значительное повреждение источника тепла; Невозможность переключить потребителей на резервный источник; Продолжительное отсутствие электричества для насосов.

Чем холоднее на улице, тем меньше времени на восстановление. Если циркуляция теплоносителя (горячей воды в трубах) надолго остановится, под угрозой окажутся внутридомовые системы. Как быстро остынут дома, зависит от температуры воздуха и их утепления. "Решающее значение будут иметь возможность поддерживать циркуляцию, оперативно менять схемы теплоснабжения и своевременно защищать сети от замерзания", — подчеркивает Рябцев.

О готовности станций говорит и Александр Харченко: "Они готовы к отопительному сезону, насколько могут быть готовы. Отопление будет работать в нормальном режиме, киевляне получат нормальное тепло". Но если ударят по отдельным элементам системы, без тепла могут оказаться 2500—3000 домов из 15 тысяч в городе, 11,9 тысячи из которых — многоквартирные, оценивает эксперт.

Могут ли исчезнуть свет и тепло одновременно

На этот вопрос эксперт отвечает утвердительно. "Обе системы технологически связаны", — объясняет Геннадий Рябцев. Для централизованного отопления требуется электричество: оно питает насосы, автоматику, системы управления и вспомогательное оборудование. Так что даже при исправных котлах долгое обесточивание может нарушить подачу тепла.

Если атаки будут повторяться, эксперт называет следующие наиболее вероятные последствия:

локальные аварийные отключения света;

временное ухудшение параметров тепла (батареи греют слабее обычного);

перебои с горячей водой;

неравномерное возобновление услуг: в одних районах раньше, в других позже.

Но само повреждение ТЭЦ при этом автоматически не оставляет столицу без света. По словам Рябцева, Киев получает электричество не только от местных станций, но из Объединенной энергетической системы Украины. Потому последствия будут зависеть и от состояния магистральных и распределительных сетей.

Что Киеву нужно сделать до морозов

"Киев имеет развитую систему централизованного теплоснабжения, квалифицированный персонал, опыт ликвидации последствий атак и резервные мощности. В то же время большой масштаб этой системы создает дополнительные риски", — отмечает Геннадий Рябцев.

Перед отопительным сезоном в городе ремонтировались энергоблоки, насосное и электротехническое оборудование. Однако реальную готовность к новым массированным атакам невозможно оценить без данных о резервных и аварийных источниках, запасах топлива, автономности насосных станций и результатах противоаварийных испытаний, предостерегает эксперт.

Первоочередные задачи по подготовке, которые он называет:

Обеспечить независимое электропитание ключевых объектов; Проверить, как можно переключать тепловые сети; Создать запасы оборудования для быстрого ремонта; Защитить саміе важные технологические узлы.

Отдельно Рябцев советует заранее отработать действия на случай длительного отсутствия тепла: определить порядок защиты сетей от замерзания, наладить взаимодействие аварийных служб и информировать жильцов.

При этом, чтобы существенно защитить столицу от последствий атак на теплоснабжение, нужно около трех лет и около €1 млрд, считает Харченко. Кличко же утверждает, что часть проектов энергостойкости задержала блокировка платежей.

"Ключевой показатель готовности — способность сохранять жизненно важные функции города и восстанавливать их в кратчайшие сроки даже после повторных атак", — добавляет Геннадий Рябцев.

Киевлянам, по его словам, не следует воспринимать каждое сообщение о повреждении ТЭЦ как потенциальный признак остановки отопления во всем городе. Энергосистема имеет резервы, а тепло можно частично поддерживать альтернативными источниками. Однако гарантировать бесперебойную работу при новых массированных атаках не может никто.