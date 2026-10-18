Погибшая, удар по многоэтажке и отключения: что известно о ночной атаке по Украине

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения

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В ночь на 18 октября российские войска атаковали жилую многоэтажку в Запорожье и объекты критической инфраструктуры в Винницкой области.

В Запорожье погибла 27-летняя женщина. После ударов в Винницкой области начались перебои с электроснабжением.

Удары по жилым домам в Запорожье

Российские войска ударили по многоэтажному дому в областном центре. Это очередная атака на жилую застройку Запорожья. 10 октября российские военные разрушили в городе жилой дом. Тогда погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

14 октября Россия атаковала частный сектор в Вознесеновском районе города. Удары повредили жилые дома, а спасатели извлекли из-под завалов мужчину. Вечером 15 октября под атакой оказалось частное предприятие. После попадания там начался сильный пожар.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перешла к новой доктрине ударов. По данным украинской разведки, российские войска получили разрешение атаковать значительно больше гражданских объектов. Так Россия стремится заставить людей покидать крупные города перед зимой.

Аварийные отключения и резервное питание в Винницкой области

После ночной атаки 18 октября в Винницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры, введены аварийные отключения света. Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Там, где это необходимо, критическая инфраструктура переходит на резервные источники питания, чтобы важнейшие системы продолжали работать.

Энергетики восстанавливают электроснабжение. В ОВА предупредили: в ближайшее время ситуация со светом останется нестабильной. Жителей призвали экономно расходовать электричество после его возвращения и не включать все приборы одновременно, чтобы не перегружать сеть.

Накануне, 17 октября, Винницкая область пережила одну из самых массированных российских атак с начала полномасштабного вторжения. Повреждены гражданская и критическая инфраструктура, ранения получили шесть человек. Силы противовоздушной обороны сбили над областью 24 российских беспилотника.

Из-за повреждения одной из подстанций в Виннице масштабно отключилось электричество: без него остались десятки тысяч точек учета. Город также остался без воды. Часть жизненно важных объектов перевели на резервное питание. Весь электротранспорт временно прекратил работу, на маршруты вместо него вышли автобусы и маршрутки.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В одном из многоэтажных домов частично разрушен подъезд, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Нынешний удар по жилому дому – не единичный эпизод: российские войска уже атаковали многоэтажки Запорожья. Повторяемость таких ударов указывает на устойчивую угрозу для жилой застройки города.