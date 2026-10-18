Вблизи аж жутко: во Львове есть дом с "человеческим лицом" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Лицо, напоминающее о мести
На одной из старых львовских камениц затаилось огромное лицо, взгляд которого трудно не заметить. Фотографией необычного маскарона поделилась пользовательница соцсети X.
Где находится загадочный маскарон, кто изображен на фасаде и почему с ним связывают историю мести, расскажет "Телеграф".
Лицо, которое смотрит прямо на прохожих
"Иду по улице, заметила огромный маскарон с интригующим взглядом", – написала девушка в своей публикации.
Он находится на фасаде дома №4 на улице Ирины Калинец. Каменицу построили еще в 1905 году по проекту польского архитектора Тадеуша Обминского. Этот маскарон считают самым большим во Львове.
Среди городской застройки эта деталь сразу привлекает внимание. А если подойти ближе, выражение лица может показаться и вправду жутким.
"Тоже как-то гуляла и наткнулась на него, вблизи аж жутко", – поделилась впечатлениями одна из пользовательниц соцсети X.
Легенда о погибшей девушке
Согласно львовской легенде, когда-то двое преступников обидели молодую девушку, которая впоследствии умерла. Мужчин арестовали и заключили в тюрьму на Лонцкого.
Однако на этом история не закончилась. Отец девушки решил отомстить тем, кого считал виновными в ее гибели.
Легенда гласит, что мужчина выкупил дом №4 и приказал разместить на его фасаде изображение дочери.
Так он хотел, чтобы заключенные постоянно видели лицо девушки, которую обидели. Маскарон должен был напоминать об их преступлении и стать своеобразным символом отцовской мести.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве есть дом с крылатыми обнаженными девами.