Вблизи аж жутко: во Львове есть дом с "человеческим лицом" (фото)

Лицо, напоминающее о мести

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На одной из старых львовских камениц затаилось огромное лицо, взгляд которого трудно не заметить. Фотографией необычного маскарона поделилась пользовательница соцсети X.

Где находится загадочный маскарон, кто изображен на фасаде и почему с ним связывают историю мести, расскажет "Телеграф".

Лицо, которое смотрит прямо на прохожих

"Иду по улице, заметила огромный маскарон с интригующим взглядом", – написала девушка в своей публикации.

Публикация в Х

Он находится на фасаде дома №4 на улице Ирины Калинец. Каменицу построили еще в 1905 году по проекту польского архитектора Тадеуша Обминского. Этот маскарон считают самым большим во Львове.

Главный фасад. Проект Тадеуша Обминского. 1904 год. Фото: Интерактивный Львов

Среди городской застройки эта деталь сразу привлекает внимание. А если подойти ближе, выражение лица может показаться и вправду жутким.

"Тоже как-то гуляла и наткнулась на него, вблизи аж жутко", – поделилась впечатлениями одна из пользовательниц соцсети X.

Комментарий в Х

Легенда о погибшей девушке

Согласно львовской легенде, когда-то двое преступников обидели молодую девушку, которая впоследствии умерла. Мужчин арестовали и заключили в тюрьму на Лонцкого.

Однако на этом история не закончилась. Отец девушки решил отомстить тем, кого считал виновными в ее гибели.

Легенда гласит, что мужчина выкупил дом №4 и приказал разместить на его фасаде изображение дочери.

Так он хотел, чтобы заключенные постоянно видели лицо девушки, которую обидели. Маскарон должен был напоминать об их преступлении и стать своеобразным символом отцовской мести.

Фасад здания. Фото: Интерактивный Львов

Этот маскарон считают самым большим во Львове. Фото: Интерактивный Львов

Фасад здания. Фото: Интерактивный Львов