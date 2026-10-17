Трамп заблокировал "адские" санкции против России. Что может получить Кремль и чем это грозит Украине

Указ приостановил введение пошлин до 100% за несколько дней до их вступления в силу

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Президент США Дональд Трамп 16 октября приостановил действие ключевых санкций и пошлин, связанных с Россией. Ограничения касались, в частности, стран, покупающих российские нефть и газ. Белый дом опубликовал соответствующий указ за несколько дней до того, как ограничения должны были вступить в силу.

"Телеграф" проанализировал, к каким последствиям может привести это решение Трампа. Разобраться в теме помог искусственный интеллект ChatGPT.

Трамп остановил санкции против покупателей российской нефти и газа

Об этом сообщает Reuters. Закон предусматривал пошлины до 100% на все товары, которые США импортируют из пяти крупнейших покупателей российской нефти или газа. Такие же меры должны были распространяться на страны, которые будут сознательно покупать эти энергоносители через 30 дней после принятия закона, а также на пять крупнейших помощников России в обходе санкций.

"Я представил Конгрессу доказательства того, что предоставление такого освобождения от санкций на данном этапе отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", – заявил Трамп.

В середине сентября Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, названный в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма. Грэм был главным сторонником документа в Конгрессе. Указ также оставляет президенту право решать, нужны ли дальнейшие меры.

Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Нефтяные доходы остаются ресурсом для войны

Экспорт энергоносителей – важный источник средств для российской военной экономики. Эти поступления помогают финансировать боевые действия, закупать вооружение и поддерживать военно-промышленный комплекс. Без дополнительных санкций Кремлю легче сохранить этот финансовый поток.

Для Украины отдельный риск возникает, если Вашингтон одновременно будет ограничивать экономическое давление на Россию и призывать Киев прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре. В таком случае у Украины будет меньше возможностей влиять на военную экономику противника.

Опасность возрастет, если США одновременно сократят военную или дипломатическую поддержку. В то же время способность России продолжать войну зависит и от того, насколько эффективно она будет превращать полученные средства в военные результаты.

Какие сигналы Москва получает от Вашингтона

Санкционная пауза дает Кремлю основания полагать, что политика США зависит от политической и экономической конъюнктуры. На готовность Вашингтона прибегать к жестким мерам влияют цены на энергоносители, выборы, отношения с другими государствами и перспективы переговоров.

Если Москва решит, что Вашингтон отступит от экономического давления ради собственных интересов, у России будет меньше стимулов к уступкам. Кремль также получает возможность проверить пределы американской решимости: готовы ли США платить политическую и экономическую цену за исполнение угроз ввести санкции.

Для администрации Трампа важно сдержать цены на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс. Поэтому внутренние экономические и политические интересы США могут перевесить стремление усилить давление на Россию.

Разногласия с союзниками дают Кремлю пространство для маневра

Если европейские правительства будут стремиться усилить санкции, а администрация США сосредоточится на других целях, у Москвы появится больше пространства для дипломатического маневра. Кремль заинтересован воспользоваться такими разногласиями, чтобы ослабить единство Запада.

Сотрудничество с крупными покупателями российских энергоносителей также укрепляет международные позиции России. Масштаб ее дипломатического выигрыша будет зависеть от того, насколько согласованно будут действовать США и европейские союзники Украины.

Менее предсказуемая политика США побуждает Европу развивать оборонное производство, финансировать украинскую армию и координировать санкции. Быстро заменить все американские возможности будет сложно. Но если Европа будет долгое время усиливать поддержку, Киев сможет меньше зависеть от решений одной администрации.

Три сценария после санкционной паузы

Первый сценарий – Россия использует паузу, чтобы продолжить войну. Москва сохраняет доходы от энергоносителей, финансирует военные нужды и рассчитывает затянуть боевые действия. Стратегическое положение Украины будет ухудшаться, если США продолжат давить на Киев из-за ударов по российской энергетике, но не усилят давление на Кремль.

Второй сценарий – Вашингтон использует гибкость в санкционной политике как инструмент переговоров. Администрация Трампа рассчитывает, что экономические уступки помогут договориться о завершении войны. Для Украины такой подход будет иметь смысл только при условии конкретных и взаимных шагов России, действенного контроля за выполнением договоренностей и надлежащей реакции на нарушения.

Третий сценарий – Европа усиливает собственную поддержку Украины. Европейские государства активнее инвестируют в оборону и играют более значительную роль в сдерживании России. Все три сценария могут развиваться параллельно: Кремль будет пользоваться экономической паузой, США продолжат переговоры, а европейские союзники будут наращивать помощь Киеву.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как резко менялось отношение Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это — настоящие "качели".