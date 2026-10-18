Отключения света в Киеве 18 октября: названы графики для всех групп

Для одних адресов ограничения предусмотрены вечером, для других — утром и в течение дня

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

18 октября в Киеве будут действовать графики отключения электроэнергии. В зависимости от группы свет отключат один или два раза в сутки.

Расписание для 60 групп по данным ДТЭК Киевские электросети опубликовал сайт pro.kyiv.ua. Данные для столицы обновили 17.10.2026 в 20:46.

По команде "Укрэнерго" в столице будут отключать электричество. Узнать свой график можно в чат-боте, на сайте оператора или в приложении "Киев Цифровой". Расписание также опубликовано на сайте YASNO и доступно в приложении YASNO Mobile.

График для групп 1–12

В группах 1 и 2 свет отключат с 22:00 до 24:00. Группы 3 и 4 останутся без электричества с 07:00 до 10:30.

Группам 5 и 6 отключат свет с 10:00 до 13:30. У групп 7 и 8 электроснабжения не будет с 13:00 до 16:30.

В группах 9 и 10 света не будет с 16:00 до 19:30. Для групп 11 и 12 отключение запланировано на вечер – с 19:00 до 22:30.

Так выглядят графики

Когда не будет света в группах 13–36

Группы 13, 14, 25 и 26 останутся без электричества дважды: с 07:00 до 10:30 и с 19:00 до 22:30. В группах 15 и 27 отключения продлятся с 08:30 до 12:00 и с 20:30 до 24:00.

В группах 16 и 28 света не будет с 10:00 до 13:30 и с 22:00 до 24:00. В группах 18 и 30 электроснабжение отключат с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00.

Для групп 17 и 29 предусмотрен один период отключения – с 10:00 до 13:30. Группы 19, 20, 31 и 32 останутся без света с 13:00 до 16:30, а группы 21 и 33 – с 14:30 до 18:00.

В группах 22, 23, 34 и 35 свет отключат с 16:00 до 19:30. Группы 24 и 36 останутся без электричества с 17:30 до 21:00.

Отключения для групп 37–60

Группы 37, 38, 49 и 50 останутся без электроснабжения с 22:00 до 24:00. Для групп 39, 40, 51 и 52 отключение запланировано утром – с 07:00 до 10:30.

В группах 41, 42, 53 и 54 электричество отключат на период с 10:00 до 13:30. В группах 43, 44, 55 и 56 света не будет с 13:00 до 16:30.

Для групп 45, 46, 57 и 58 график предусматривает отключение света с 16:00 до 19:30. В группах 47, 48, 59 и 60 электроснабжение отключат с 19:00 до 22:30.

Как сообщал "Телеграф", киевляне жаловались, что реальные отключения не всегда совпадают с графиком ДТЭК. Время на сайте компании, в чат-боте и приложении "Киев Цифровой" тоже может различаться. Это помогает понять, почему расписания отключений в Киеве могут расходиться: фактический режим меняется вслед за потреблением, а сервисы не всегда показывают одни и те же данные. В июне 2024 года генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснял возможное расхождение графика и реальных отключений быстрыми изменениями потребления.