После российских обстрелов в Виннице исчезли свет и вода. Как выживать в блэкаут (инструкция)

Специалисты оценивают объем повреждений

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Утром в субботу, 17 октября, из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. Также в областном центре возникли перебои в водоснабжении.

Винница осталась без света — что известно

Как сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, критическая инфраструктура работает на резервном питании. Специалисты оценивают объем разрушений.

Пока света нет — электротранспорт не будет работать. Вместо этого на маршруты выйдет больше автобусов и маршрутных такси.

"Если исчезнет интернет, для получения информации включайте радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM", — пишет мэр.

Что с водоснабжением в Виннице

В "Винницаоблводоканале" проинформировали, что из-за отсутствия электроснабжения областной центр остался без воды. Нет питания на главной водопроводной станции. По мере возобновления электроэнергии будут восстанавливать и работу станции.

В компании добавили, что "Винницаоблводоканал" на 100% снабжен генераторами. Однако генераторы не вытянут высоковольтную линию, на которой работает главная станция, чтобы вода была на всех этажах даже в случае полного отсутствия электроэнергии.

"Когда полностью обесточена вся Винница, главная водопроводная станция также без электропитания. После этого невозможно просто "переключиться на генератор" и мгновенно восстановить привычное водоснабжение всего города. Генераторы имеют другое назначение — обеспечить работу необходимого оборудования при длительном блэкауте", — поясняется в сообщении.

При полном обесточивании города продолжительностью свыше суток действует отдельный алгоритм:

с помощью резервного питания поднимается вода из реки,

проходит очистку на главной водопроводной станции,

накапливается в резервуарах чистой воды,

после чего подается на специальный транспорт для подвоза и разлива воды для жителей Винницы.

Этот план применяется при длительном блэкауте. В настоящее время электроэнергия в Виннице отсутствует не более трех часов, как только электроснабжение будет восстановлено, водоканал вернется в штатное водоснабжение.

В вашем городе блэкаут – что делать

Электричество: Если свет исчез во всем городе, позаботьтесь прежде всего о воде, связи и безопасном освещении. Включите энергосберегающий режим на телефоне и уменьшите яркость экрана. Для общения отправляйте короткие сообщения. Отсоедините от розеток мощные электроприборы, чтобы уберечь их при возобновлении электроснабжения.

Вода: На случай остановки водопровода нужно иметь запас воды – питьевую воду держите в чистых емкостях, а техническую храните отдельно. Если воды нет, следите за сообщениями местных властей и водоканала о ее подвозе и работе пунктов раздачи. Набирайте воду в бюветах и ​​общественных скважинах только там, где ее можно пить. Не пейте воду из рек, озер и систем отопления.

Необходимые вещи: Держите наготове фонарик, запас батареек, повербанк, необходимые лекарства, теплую одежду, наличные деньги и еду, которую не нужно готовить. Как можно реже открывайте холодильник и морозильную камеру. Если требуется зарядка или тепло, узнайте через официальные каналы сообщества, работает ли ближайший пункт несокрушимости.

Что запрещено делать: Вместо свечей, по возможности, пользуйтесь фонариками. Не отапливайте жилье газовой плитой и не запускайте генератор в квартире, на балконе или в подъезде: это чревато отравлением угарным газом.

Позаботьтесь о более слабых. Помогите пожилым соседям и людям с инвалидностью. Сплоченность помогает пережить трудные времена, а помощь другим часто спасает "менталку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько часов света в сутки нужно, чтобы в кранах не исчезла вода.