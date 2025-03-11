Укр

Каким требованиям нужно соответствовать, чтобы в 2025 году иметь 11 тыс грн пенсии

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна
Гривна. Фото Открытые источники

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа или возраста выхода на отдых, но и зарплаты

Чтобы получать высокие пенсии в Украине, лицу необязательно иметь большое количество лет страхового стажа или раньше выйти на отдых. В таком случае сумму выплаты может увеличить месячная заработная плата.

"Телеграф" решил разобраться, каким условиям нужно отвечать, чтобы у украинца было 11 тысяч гривен пенсии в марте 2025 года. Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Итак, чтобы оформить пенсию в 11 тысяч гривен на общих условиях, не принадлежа ни к одной льготной категории населения, например ветеран войны, дети войны, почетный донор и т.д., 60-летнему мужчине нужно иметь 32 года страхового стажа и ежемесячную зарплату в 31 400 гривен.

Напомним, что по данным Пенсионного фонда Украины, пенсию в 60 лет в 2025 году можно оформить при условии не менее 32 лет стажа, в то же время в 63 — от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев обделили даже минимальной надбавкой в период индексации в течение марта 2025 года.

Теги:
#Пенсии #Пенсия