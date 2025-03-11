Каким требованиям нужно соответствовать, чтобы в 2025 году иметь 11 тыс грн пенсии

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа или возраста выхода на отдых, но и зарплаты

Чтобы получать высокие пенсии в Украине, лицу необязательно иметь большое количество лет страхового стажа или раньше выйти на отдых. В таком случае сумму выплаты может увеличить месячная заработная плата.

"Телеграф" решил разобраться, каким условиям нужно отвечать, чтобы у украинца было 11 тысяч гривен пенсии в марте 2025 года. Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Итак, чтобы оформить пенсию в 11 тысяч гривен на общих условиях, не принадлежа ни к одной льготной категории населения, например ветеран войны, дети войны, почетный донор и т.д., 60-летнему мужчине нужно иметь 32 года страхового стажа и ежемесячную зарплату в 31 400 гривен.

Напомним, что по данным Пенсионного фонда Украины, пенсию в 60 лет в 2025 году можно оформить при условии не менее 32 лет стажа, в то же время в 63 — от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из украинцев обделили даже минимальной надбавкой в период индексации в течение марта 2025 года.