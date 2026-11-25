Что учесть, прежде чем подбирать секции для своей кухни

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Украинка приобрела кухонный гарнитур "Глория" за 74 тысячи гривен и показала, как он выглядит, в соцсетях. Модульная кухня состоит из отдельных секций, которые можно комбинировать и размещать в соответствии с особенностями помещения.

Своими впечатлениями от покупки пользовательница Threads под ником @nastia_tsvitok поделилась на платформе. Она призналась, что гарнитур ей очень понравился благодаря стильному внешнему виду.

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Пользовательница Threads назвала кухню красивой и стильной

"Модульная кухня "Глория" – обожаю ее, очень красивая и стильно выглядит", – написала пользовательница.

Своими впечатлениями о кухне пользовательница поделилась в Threads

Другие пользователи Threads также положительно оценили кухонный гарнитур. В комментариях они отметили его привлекательный дизайн, а одна из пользовательниц даже написала, что у нее такая же кухня в квартире и она подумывает о том, чтобы приобрести похожую для дома.

Пользователи Threads одобрительно отозвались о дизайне кухни "Глория"

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