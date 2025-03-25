Реально ли быстро собрать 200 долларов, если получаешь только 8 тысяч дохода
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Более 8 тысяч гривен можно накопить и с минимальной зарплатой
Насобирать 200 долларов, имея всего ежемесячные 8 тысяч гривен, то есть минимальную зарплату, можно, но нужно время. А реально ли собрать такую сумму долларов за короткое время, разобрался "Телеграф".
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году размер минимальной заработной платы составляет 8 000 гривен. В то же время курс продажи наличного доллара по состоянию на 25 марта 2025 года — 41,65 гривны, говорится в "Минфин", соответственно 200 долларов равны 8 330 гривнам.
Какие есть планы самого быстрого накопления 200 долларов
В месяц можно откладывать по 1 тысяче гривен. В таком случае насобирать 200 долларов получится спустя более 8 месяцев.
Можно "забывать" о еще большей сумме, например 1500 гривен. Накопить до чуть более 8 тысяч гривен можно в течение более 7 месяцев.
Если готовы максимально экономить, то накопления могут растянуться всего на почти 5 месяцев, но здесь нужно откладывать по 2 тысячи гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за какое время ежедневные отложения по 10 гривен принесут 100 долларов.