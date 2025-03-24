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За какое время ежедневные отложения по 10 гривен принесут 100 долларов

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Колаж Телеграфу

За год можно накопить 100 долларов с помощью ежедневных отложений по 10 грн

Откладывая каждый день всего по 20 гривен, через некоторое время можно собрать более 170 долларов. Сотню долларов также можно получить, если накапливать и по 10 гривен.

За сколько можно собрать более 4 тысяч гривен, если сумму накоплений снизить до ежедневных 10 гривен, разбирался "Телеграф". Согласно данным "Минфин", в настоящее время 10 гривен равны около 0,24 доллара.

То есть, если ежедневно в течение, например, месяца откладывать по 0,24 доллара, то накопится 7,2 доллара. Это при условии, что в месяце 30 дней. Если это февраль, то там получится 6,48 доллара, а если есть 31 день, то 7,44 доллара.

За один квартал сумма накоплений может вырасти до 21,6 доллара, а за полгода – 43,2 доллара.

Если продолжить откладывать, то за год можно собрать 86,4 доллара, что при обмене составляет 3 581,3 гривны.

Чтобы получить 100 долларов, украинцу необходимо будет откладывать еще 57 дней, то есть почти 2 месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую минимальную сумму долларов и гривен можно положить на депозит.

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#Доллар #Курс #Курс валют #Курс доллара