Хватит только на коммуналку и продукты? Какая средняя пенсия в Украине после индексации

Средняя пенсия в Украине выросла и достигла более 6 тыс. грн

В Украине состоялась мартовская индексация. После нее средняя пенсия составляет чуть более 6 тысяч гривен.

В этом месяце пенсии проиндексировали для 10 миллионов украинцев. Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в телеграмм-канале по результатам заседания правительства во вторник.

"В этом месяце, как и обещали, проиндексировали пенсионные выплаты. Пенсии выросли на 11,5% для более 10 млн украинцев. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен", — сообщил он.

Кроме того, все проиндексированные пенсии в марте уже выплачены. А вот в апреле выплаты увеличатся для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем.

В то же время, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил данные о среднем размере назначенной пенсионной выплаты по состоянию на 01 января 2025 года. Итак, средние пенсии до индексации в 5789,05 гривны получали 10,3 миллиона человек. А выплата в 6302,76 гривны была предназначена для работающих пенсионеров.

Напомним, что некоторые пенсионеры получат увеличенные пенсионные выплаты не только в результате индексации, но и дополнительных надбавок.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, у кого из украинцев в 2025 году пенсионное начисление может быть выше заработной платы.