Полтора десятка детективов НАБУ поймали на миллионных махинациях с криптовалютой – расследование

Очередной скандал дискредитирует НАБУ как структуру по борьбе с коррупцией

Почти два десятка сотрудников НАБУ попали в громкий коррупционный скандал – их декларации с криптовалютой содержат недостоверные или фейковые данные. Журналисты предполагают, что сотрудники НАБУ занимаются махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег, говорится в расследовании "Українських новин".

"Результаты исследования деклараций детективов НАБУ, которые в среднем зарабатывают от 100 тыс. грн в месяц, ошеломляют. Всего мы нашли 23 декларации "набушников", которые содержат упоминания о криптовалюте. В 15 (!) были указаны недостоверные данные, а еще в двух — скрыты адреса криптокошельков, поэтому их невозможно проверить. Судя по декларациям детективов, можно предположить, что сотрудники НАБУ, которое создавалось для защиты государства от коррупционеров, сами начали заниматься махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы коррупционных денег", – говорится в материалах расследования.

Нарушения с криптой на самую большую сумму журналисты нашли у старшего детектива НАБУ Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долл. в нынешних ценах.

"Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим криптокошельком не совершалось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin. С остальных кошельков BTC, указанных в декларации, также не осуществлялось никаких операций", — отметили они.

Также, отмечают "Українські новини", с серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Браверман, недавно ставший героем скандальных хроник из-за интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел, которое он ведет.

"Согласно декларации, Браверман приобрел крипты на сумму 1,39 млн грн, а продал — на 1,32 млн грн. Очень похоже на легализацию денег: в кошелек сначала вроде бы завели средства (никто не может проследить), а потом вывели — на карточку, например. Так ниоткуда появилось более миллиона гривен", — пишет издание.

Третьим в списке нарушителей в журналистском расследовании является старший детектив Александр Моисеев, задекларировавший покупку крипты на сумму 820 тыс. грн в один день, а на следующий – ее продажу на 757 тыс. грн.

"Как и у Бравермана, смахивает на легализацию средств. Кому или от кого и за что они получены — должны выяснить правоохранители и НАПК", — сообщили авторы расследования.

Другие участники антирейтинга также задекларировали средства на кошельках, похожих на фейковые: на них фигурируют суммы до 1 млн гривен. По мнению журналистов-расследователей, их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.

Авторы расследования отметили, что этот и ряд других скандалов в течение последних месяцев окончательно дискредитировали НАБУ как структуру по борьбе с коррупцией.

"Мало того, что НАБУ уже не способно с ней (коррупцией. – Ред.) бороться – оно выглядит как структура, которая постепенно становится ее неотъемлемым участником. Если в ближайшее время не навести порядок в Бюро – его существование будет нести угрозу государству, а необходимость ликвидации станет неотвратимой", – заключают журналисты.