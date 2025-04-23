Півтора десятка детективів НАБУ зловили на мільйонних махінаціях з криптовалютою, – розслідування

Черговий скандал дискредитує НАБУ як структуру боротьби з корупцією

Майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал – їхні декларації з криптовалютою містять неправдиві або фейкові дані. Журналісти припускають, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей, – йдеться у розслідуванні "Українських новин".

"Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації "набушників", які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох – приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей", – йдеться у матеріалах розслідування.

Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.

"Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим криптогаманцем не здійснювалось жодних операцій. Щобільше, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій", – зазначили вони.

Також, зазначають "Українські новини", із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Браверман, який нещодавно став героєм скандальних хронік через інтимні відносини з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде.

"Згідно з декларацією, Браверман придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав – на 1,32 млн грн. Дуже схоже на легалізацію коштів: до гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели – на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень", – пише видання.

Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного – її продаж на 757 тис. грн.

"Як і у Бравермана, скидається на легалізацію коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані – мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК", – повідомили автори розслідування.

Інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на гаманцях, схожих на фейкові: на них фігурують суми до 1 млн гривень. На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому.

Автори розслідування зазначили, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували НАБУ як структуру боротьби з корупцією.

"Мало того, що НАБУ вже не здатне з нею (корупцією. – Ред.) боротися – воно виглядає як структура, що поволі стає її невід’ємним учасником. Якщо найближчим часом не навести лад у Бюро – його існування нестиме загрозу державі, а необхідність ліквідації стане невідворотною", – підсумовують журналісти.