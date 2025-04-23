Півтора десятка детективів НАБУ зловили на мільйонних махінаціях з криптовалютою, – розслідування
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Черговий скандал дискредитує НАБУ як структуру боротьби з корупцією
Майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал – їхні декларації з криптовалютою містять неправдиві або фейкові дані. Журналісти припускають, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей, – йдеться у розслідуванні "Українських новин".
"Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації "набушників", які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох – приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей", – йдеться у матеріалах розслідування.
Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.
"Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим криптогаманцем не здійснювалось жодних операцій. Щобільше, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій", – зазначили вони.
Також, зазначають "Українські новини", із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Браверман, який нещодавно став героєм скандальних хронік через інтимні відносини з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде.
"Згідно з декларацією, Браверман придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав – на 1,32 млн грн. Дуже схоже на легалізацію коштів: до гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели – на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень", – пише видання.
Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного – її продаж на 757 тис. грн.
"Як і у Бравермана, скидається на легалізацію коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані – мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК", – повідомили автори розслідування.
Інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на гаманцях, схожих на фейкові: на них фігурують суми до 1 млн гривень. На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому.
Автори розслідування зазначили, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували НАБУ як структуру боротьби з корупцією.
"Мало того, що НАБУ вже не здатне з нею (корупцією. – Ред.) боротися – воно виглядає як структура, що поволі стає її невід’ємним учасником. Якщо найближчим часом не навести лад у Бюро – його існування нестиме загрозу державі, а необхідність ліквідації стане невідворотною", – підсумовують журналісти.
Як повідомлялось раніше, відомий юрист Ростислав Кравець закликав ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України. Він висловив впевненість, що всі, хто причетні до так званої боротьби з корупцією, а фактично знищення незалежності України, понесуть покарання.