До 6 грн за хлеб и это не по акции. Где можно значительно сэкономить

В некоторых украинских магазинах самый дешевый хлеб стоит не менее 20 грн, но есть сети, которые предлагают более выгодные товары

Хлеб, как и все другие популярные продукты в Украине, продолжает дорожать. Он может вытянуть из кошелька довольно значительные суммы. Однако если поискать наиболее выгодные предложения, то можно сэкономить до 15 гривен.

"Телеграф" решил проанализировать, в каких украинских супермаркетах есть самый дешевый хлеб, что это за товар и сколько в нем веса. Местами цены просто смешные.

Итак, самая низкая стоимость хлеба в Varus составляет 5,90 гривны. Батон "Хлебодар" пшеничный весит 300 граммов.

За 10,91 гривны 335 граммов хлеба можно купить в "Сільпо". Товар от Днепровского хлебокомбината.

Несколько дороже, но меньшим по весу, есть хлеб в "Novus ". За 13,89 грн можно купить 225-граммовый батон от компании Marka Promo.

До 20 гривен, а именно 18,30 гривны, продается нарезной 300-граммовый хлеб от Киевхлеба в "Фора".

А вот, например, у "АТБ" самый дешевый хлеб можно найти за 20,70 гривен. Вес "Теремно Европейского" составляет 330 граммов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно сэкономить до 50 гривен на мясе к шашлыку.