Сколько нужно зарабатывать, чтобы в 60, 63 или 65 лет иметь пенсию в 10 тысяч

Меньше всего нужно зарабатывать тем, кто будет выходить в 60 лет на пенсию

Чтобы выйти на пенсию и иметь достойную выплату, нужно не только наработать норму страхового стажа, но и получать соответствующую заработную плату. Те, кто будет выходить на отдых в 65 лет, должны иметь доход, который выше будущей пенсии в шесть раз.

Каким должен быть доход украинца, который собирается оформлять пенсию в 60, 63 или 65 лет, чтобы сумма будущей пенсии составляла 10 тысяч гривен. Это узнал "Телеграф", использовав пенсионный калькулятор.

Итак украинцам, которые хотят получать 10 тысяч гривен пенсии, нужно иметь 32 года стажа, то есть норму в 2025 году и 29 тысяч гривен заработной платы.

Если же выйти на пенсию в 63 года при стаже в 22 года, тогда для пенсии в 10 тысяч гривен нужно зарабатывать от 42 тысяч.

Доход и стаж для тех, кто будет оформлять пенсию в 65 лет, должен быть не менее 61 тысячи и 15 лет.

Обратите внимание, что пенсия высчитана без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли значительной пенсии в 2025, если зарплата 30 тысяч, а стажа всего 15 лет.