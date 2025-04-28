Як 100 доларів можуть принести майже 1700 гривень доходу

Сто доларів у 2025 році можуть принести українцю значний заробіток, якщо вони були куплені у 2020

Додатковий заробіток можна отримати під час обміну долара, якщо слідкувати за курсом бакса та вчасно купувати або обмінювати валюту.

"Телеграф" розповість, як саме українець може у 2025 році отримати додатковий дохід в банку при обміні долара. У першу чергу для цього потрібно протримати 100 доларів аж 5 років, тобто зі 2020 року.

Згідно з архівними даними щодо курсу долара у "Мінфін", заробити на коливаннях показників може той, хто купив 100 доларів у січні 2020 року, віддавши в банках 2455 гривень, протримав цю сотню протягом 5 років і вирішив продати її 28 квітня 2025 року. У такому випадку він отримає вигоду в 1675 гривень, адже наразі курс купівлі в банках дорівнює 41,30 гривень, тобто 100 доларів — 4130 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з мінімальним доходом в Україні у вісім тисяч гривень можна накопичити 200 доларів. Є три методи заощаджень, а саме відкладати щодня по 5, 10 чи 15 гривень. Однак чим нижче сума, тим більше потрібно часу, аби отримати дві сотні доларів.