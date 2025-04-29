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100 долларов на депозит или экономить дальше. Что будет выгоднее через год

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сотня долларов на депозите за год не принесет значительного дохода, чем ежемесячные сбережения

Годовой долларовый депозит принесет украинцу гораздо меньший доход, чем человек будет самостоятельно в течение 12 месяцев откладывать средства.

Сколько дохода принесет депозит со 100 долларами, которые положили на год, и выгодно ли это, чем в течение этого периода в дальнейшем экономить, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали данные Министерства финансов Украины.

Если в конце апреля 2025 года положить на депозит 100 долларов, то есть около 4145 гривен, если по курсу покупки наличного доллара в 41,45 гривны, то через год можно получить доход всего в 2 доллара.

А если откладывать по 346,25 гривны каждые 30-31 день, то уже через 12 месяцев можно купить 100 долларов. Но при условии, что курс доллара не будет сильно колебаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 200 долларов, которые равны в апреле более 8 тысяч гривен, можно накопить даже с минимальной зарплатой в 8 тысяч гривен в 2025 году. Есть три варианта сбережений — по 5, 10 или 15 гривен ежедневно. Но если выбрать первую сумму, тогда украинцу понадобится больше времени, чтобы получить две сотни.

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#Доллар США #Курс #Курс доллара