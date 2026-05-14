Звезда Киева? Почему компанию назвали "Киевстар" и что стоит за этой идеей

Бренд начал работать в 90-х годах

Название Kyivstar имеет конкретное происхождение, связанное с периодом становления мобильной связи в Украине и со временем стало одним из самых известных брендов в стране.

"Телеграф" написал, когда компания получила новое название и как возникла идея ее современного бренда. Отметим, что Kyivstar – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Украины, предоставляющая услуги мобильной и фиксированной связи, а также интернета.

История названия – что оно означает

История бренда началась в 1994 году, когда Украина только формировала собственный рынок связи после обретения независимости. Предприниматель Игорь Литовченко увидел спрос на мобильную связь, которой тогда фактически не существовало, и основал компанию под названием "Bridge" — символически как "мост" для общения между людьми.

Впоследствии компания прошла ребрендинг и получила название "Киевстар". Идея заключалась в том, чтобы соединить Киев как столицу Украины и "звезду" как символ ориентира и развития, то есть "звезда над Киевом".

Название "Киевстар" – почему так назвали

Как менялся логотип

В течение многих лет менялся и визуальный стиль бренда: от простой звезды в логотипе до современного синего оформления. В 2015 году компания провела очередной ребрендинг и представила новую концепцию со слоганом "Просто. Инновационно. Лучше".

Как выглядел логотип в разные периоды

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скрывает название "Рошена".