Кисломолочний сир до 55 гривень. Де можна купити найдешевший продукт

Деякі магазини виставили цінник в понад 95 гривень на кисломолочний сир

Кисломолочний сир — це той продукт, без якого не обійдеться майже кожен продуктовий кошик. Ціни на більш популярні марки можуть сягати понад 95 гривень.

Але, якщо витратити трошки часу та пошукати кисломолочний сир в інших магазинах, то можна зекономити майже вполовину. "Телеграф" проаналізував ціни в 5 супермаркетах та розповів, де найнижчі ціни.

Наразі середня вартість сиру кисломолочного Простонаше 9% 300 грамів складає 93,66 гривні, згідно з даними Мінфін. Найдорожча пропозиція наявна в "Megamarket". Місяцем раніше вартість була на 3,7 гривні нижчою — 89,96 гривні.

Ціни на кисломолочний сир

Наприклад, "Auchan" пропонує найдешевший сир за 64 гривні. В упаковці 300 грамів. Якщо брати 350 грамів, тоді потрібно буде заплатити 69,90 гривень.

В "АТБ" найнижча ціна на сир кисломолочний 300 грамів є 54,90 гривень. За 350 грамів прийдеться віддати 55,50 гривень. На ці пропозиції діє акція.

За 77,99 гривні по акції 350 грамів сиру кисломолочного можна купити в "ЕкоМаркет".

"Фора", своєю чергою, продає найбільш дешевий кисломолочний сир за 64,90 гривень. В упаковці буде 300 грамів продукту.

у "Сільпо" ціни стартують від 64,99 гривні за 300 грамів товару.

Тож, зекономити на кисломолочному сирі можна в "АТБ", адже там найдешевший продукт коштує 54,90 гривень. В той час, як в "Екомаркет" він продається за 77,99 гривні. Для порівняння, цінник на найбільш популярний кисломолочний сир від Простонаше в "Megamarket" складає 95,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити кілограм цибулі та зекономити до 20 гривень.