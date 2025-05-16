Молодая стремительно дешевеет, а старая - дорожает. Где можно сэкономить на капусте

Некоторые магазины предлагают купить белокочанную капусту за почти 100 гривен

На украинском рынке цены на капусту значительно выросли. За последний месяц старая капуста подорожала, а молодая подешевела.

Насколько изменилась средняя цена на молодую и старую капусту за месяц, за сколько их можно купить в магазине и где можно сэкономить, купив кило по акции, разбирался "Телеграф".

В настоящее время средняя цена на молодую капусту составляет 66,07 гривны, согласно Министерству финансов Украины. Самое дешевое предложение есть в Novus, где ее можно купить за 56,99 гривны. Чуть дороже она есть в Megamarket, за 65,90 гривны и в Auchan, за 68,80 гривны. Максимальная цена на кило капусты среди имеющихся есть у Metro — 72,59 гривны.

В то же время белокочанная в среднем стоит 73,25 гривны.

Цены на нее в магазинах таковы:

За месяц молодая капуста подешевела на 19,96 гривны, а старая подорожала на 18,5 гривны.

Но на молодой и старой капусте можно еще больше сэкономить. Сэкономить до 22,7 гривны на ранней и до 42,31 гривны на белокочанной капусте можно в АТБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить килограмм лука и сэкономить до 20 гривен.