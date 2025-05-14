Некоторые продукты стали "золотыми": что больше всего подорожало в Украине за год

Капуста и морковь бьют рекорды удорожания

Цены на овощи в Украине бьют все рекорды – капуста и морковь стали золотыми продуктами для покупателей. В частности, капуста за год стала дороже почти в четыре раза – теперь она стоит 48 гривен за килограмм вместо 13.

Морковь подорожала с 12 до 37 гривен – это более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Статистика показывает, что в течение года с апреля 2024 по апрель 2025 продукты в Украине значительно подскочили в цене. Больше всего выросла стоимость овощей и базовых товаров. Капуста подорожала с 13 до 48 гривен за килограмм. Морковь поднялась с 12 до 37 гривен. Свёкла стала дороже на 42% – с 17 до почти 28 гривен. Картофель подрос в цене на 17% — с 22,5 до 26 гривен.

Яйца также стали одним из лидеров подорожания. За год их стоимость выросла на 73%. Десяток яиц в апреле 2025 года стоит в среднем 58 гривен по сравнению с 33,5 гривны год назад. Масло сливочное подорожало на 32% — с 79,5 до 104,9 гривен за пачку вес которой составляет 180 граммов. Масло подсолнечное увеличилось в цене на 40% – с 57,8 до 81,3 гривны за литр.

Мясо и молочная продукция показали более умеренный рост. Свинина подорожала на 13%, курятина – на 3%. Молоко выросло в цене на 16%, сметана – на 16%, мягкие сыры – на 14%. Единственный продукт, который стал дешевле – это сало, упавшее в цене на 4%.

Эксперты называют несколько причин резкого удорожания продуктов. Среди основных факторов – погодные условия, увеличение затрат на производство и сложности с транспортировкой товаров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы сравнили цены в АТБ в 2021 году и сейчас — это видео может довести до слез. Многие хотели бы вернуться в 2021 год.