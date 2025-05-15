Весенние заморозки ударят по ценам на три популярных фрукта

Некоторые фрукты будут дорогим удовольствием в этом году

Неблагоприятные погодные условия в Украине весной негативно влияют на выращивание фруктов, овощей и ягод. В частности, урожай может быть не таким большим, как раньше. Эксперты уже прогнозируют, что это приведет к повышению цен.

Аналитик украинской инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий дал эксклюзивный комментарий "Телеграфу". Он объяснил, что из-за апрельских заморозков пострадали такие фрукты, как абрикосы, персики и частично яблоки. Уменьшение урожая отразится и на ценах. По словам эксперта, ранние сорта фруктов и овощей точно будут недешевыми.

"Поскольку в апреле были заморозки, то скорее всего ранние фрукты и, возможно, некоторые ранние овощи действительно не будут дешеветь так, как мы могли бы того ожидать", — прогнозирует Паращий.

Плодовые деревья замерзли из-за непогоды, фото из сети

Заморозки, ливни и снег этой весной замедлил выращивание плодовых. C этой причины фермеры получают меньший урожай. Потому и потребителям придется подождать с ранними сортами фруктов, которые, вероятно, будут дорогими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ранние ягоды и фрукты уже можно приобрести на рынках и в магазинах. Также выяснили, сколько придется заплатить за сезонные вкусности.