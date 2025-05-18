Доллар или гривна. Какую валюту выгоднее класть на депозит

Депозит из гривны принесет больше выгоды, чем счет, на котором будет доллар

На депозит можно положить не только доллары, но и другую валюту, например гривну. Доход соответственно также будет в валюте, которая была выбрана.

"Телеграф" решил узнать, депозит в какой валюте, гривне или долларе будет самым выгодным через год. Для этого мы использовали данные в Министерстве финансов Украины.

Если украинец в мае 2025 года решил взять депозит и положить на него, например 500 долларов, то через год доход составит 10 долларов. То есть это где-то 414,3 гривны, если обменивать доллары на гривну по курсу покупки в 41,43 гривны.

Если вместо 500 долларов выбрать 20 715 гривен согласно курсу покупки доллара в 41,43 гривны, то годовой депозит, на котором будет лежать такая сумма, принесет 2712 гривен прибыли.

Итак, более выгодным ожидается депозит, на котором будет лежать гривна, чем доллар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов может сэкономить украинец, если до конца текущего года он не будет курить, при условии, что ежемесячная стоимость сигарет будет только расти. Сейчас средняя цена на пачку отечественных марок достигает почти 100 гривен.