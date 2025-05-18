Долар чи гривня. Яку валюту вигідніше класти на депозит

Депозит з гривні принесе більше вигоди, аніж рахунок, на якому буде долар

На депозит можна покласти не лише долари, а й іншу валюту, наприклад гривню. Дохід відповідно також буде в валюті, яку було обрано.

"Телеграф" вирішив дізнатись, депозит в якій валюті, гривні чи доларі, буде найвигіднішим через рік. Для цього ми використали дані у Міністерстві фінансів України.

Тож, якщо українець у травні 2025 року вирішив взяти депозит і покласти на нього, наприклад 500 доларів, то через рік дохід складе 10 доларів. Тобто це десь 414,3 гривні, якщо обмінювати долари на гривню по курсу купівлі в 41,43 гривні.

Коли замість 500 доларів обрати 20 715 гривень, згідно з курсом купівлі долара в 41,43 гривні, то річний депозит, на якому лежатиме така сума, принесе 2712 гривень прибутку.

Тож, більш вигідним очікується депозит, на якому буде лежати гривня, аніж долар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів може зекономити українець, якщо до кінця поточного року він не куритиме, за умови, що щомісячна вартість на цигарки буде тільки рости. Наразі середня ціна на пачку вітчизняних марок сягає майже 100 гривень.