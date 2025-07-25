Если хочется белого крема и нежного теста. Что можно купить вместо заварного пирожного

Есть пять десертов, которые могут заменить заварное пирожное

Заварное пирожное — это нежный десерт из воздушного теста с кремовой начинкой. Однако если хочется чего-то подобного по текстуре, вкусу или внешнему виду, то есть несколько похожих альтернатив.

В случае, когда этого десерта нет в магазине, то можно взять другой, который будет похож по мягкому тесту и белой начинке. "Телеграф" собрал список сладенького.

Сейчас, например в Сільпо, одно заварное пирожное в 25 граммов можно взять за почти 17 гривен. Это предложение является самым дешевым в магазине.

Сколько стоит пирожное заварное

Что можно купить вместо заварного пирожного

Профитроли. Маленькие "родственники" заварных пирожных. Продаются с кремом внутри. Самые дешевые в Сільпо можно взять за 54,99 гривны. В упаковке 160 грамм;

Маленькие "родственники" заварных пирожных. Продаются с кремом внутри. Самые дешевые в Сільпо можно взять за 54,99 гривны. В упаковке 160 грамм; Эклеры. По сути, это длинное заварное пирожное, наполненное обычно заварным или сливочным кремом и политое шоколадом. В магазине 180-граммовая упаковка стоит 129,0 гривны;

По сути, это длинное заварное пирожное, наполненное обычно заварным или сливочным кремом и политое шоколадом. В магазине 180-граммовая упаковка стоит 129,0 гривны; Пончики. Десерты из пышного теста, часто с кремом внутри, но они не запеченные, а жареные. Самая низкая цена на пончик составляет 11,90 грн. В упаковке 100 грамм;

Десерты из пышного теста, часто с кремом внутри, но они не запеченные, а жареные. Самая низкая цена на пончик составляет 11,90 грн. В упаковке 100 грамм; Крем-брюле. Хоть и без теста, но этот десерт имеет схожую по нежности кремовую текстуру. За 100 граммов самого дешевого продукта вы отдадите 29,90 гривны;

Хоть и без теста, но этот десерт имеет схожую по нежности кремовую текстуру. За 100 граммов самого дешевого продукта вы отдадите 29,90 гривны; Блинчики с творогом. Тонкие, нежные, с начинкой из творога. Могут напоминать по текстуре и вкусу заварное пирожное. В магазине нужно будет заплатить как минимум 34,77 гривны за 100 граммов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить шоколад более полезным и не менее вкусным.