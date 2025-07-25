Укр

Если хочется белого крема и нежного теста. Что можно купить вместо заварного пирожного

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пирожное "Заварное"
Пирожное "Заварное". Фото Открытые источники

Есть пять десертов, которые могут заменить заварное пирожное

Заварное пирожное — это нежный десерт из воздушного теста с кремовой начинкой. Однако если хочется чего-то подобного по текстуре, вкусу или внешнему виду, то есть несколько похожих альтернатив.

В случае, когда этого десерта нет в магазине, то можно взять другой, который будет похож по мягкому тесту и белой начинке. "Телеграф" собрал список сладенького.

Сейчас, например в Сільпо, одно заварное пирожное в 25 граммов можно взять за почти 17 гривен. Это предложение является самым дешевым в магазине.

Цены на заварное пирожное
Сколько стоит пирожное заварное

Что можно купить вместо заварного пирожного

  • Профитроли. Маленькие "родственники" заварных пирожных. Продаются с кремом внутри. Самые дешевые в Сільпо можно взять за 54,99 гривны. В упаковке 160 грамм;
  • Эклеры. По сути, это длинное заварное пирожное, наполненное обычно заварным или сливочным кремом и политое шоколадом. В магазине 180-граммовая упаковка стоит 129,0 гривны;
  • Пончики. Десерты из пышного теста, часто с кремом внутри, но они не запеченные, а жареные. Самая низкая цена на пончик составляет 11,90 грн. В упаковке 100 грамм;
  • Крем-брюле. Хоть и без теста, но этот десерт имеет схожую по нежности кремовую текстуру. За 100 граммов самого дешевого продукта вы отдадите 29,90 гривны;
  • Блинчики с творогом. Тонкие, нежные, с начинкой из творога. Могут напоминать по текстуре и вкусу заварное пирожное. В магазине нужно будет заплатить как минимум 34,77 гривны за 100 граммов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить шоколад более полезным и не менее вкусным.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Пирожное