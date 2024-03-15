Четыре дня не было дома: под Днепром разыскивают 13-летнего мальчика (приметы и фото)
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Всех неравнодушных просят помочь в поисках пропавшего подростка
Полиция Днепропетровщины разыскивает без вести пропавшего подростка Владимира Бирюкова. Отмечают, что парень ушел из дома 11 марта и до этого времени его местонахождение неизвестно.
Поиском 13-летнего парня занимается полиция Днепропетровской области. Юноша проживает в селе Вольное, Новомосковского района.
Известно, что подросток ушел из дома в понедельник, 11 марта, и его местонахождение поныне неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие. Из особых примет – шрам на левой ноге от колена до ступни.
Был одет: спортивный костюм желто-черный, синяя шапка с надписями, белые кроссовки.
Всем, кому известно местонахождение Владимира Бирюкова, просят сообщить по телефонам: (098) 242-58-03, (097) 980-46-17 или 102.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине во время полномасштабной войны, пропавшими без вести, числятся 23 тысячи человек. Такие данные обнародовал Красный Крест.