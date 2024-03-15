Четыре дня не было дома: под Днепром разыскивают 13-летнего мальчика (приметы и фото)

Всех неравнодушных просят помочь в поисках пропавшего подростка

Полиция Днепропетровщины разыскивает без вести пропавшего подростка Владимира Бирюкова. Отмечают, что парень ушел из дома 11 марта и до этого времени его местонахождение неизвестно.

Поиском 13-летнего парня занимается полиция Днепропетровской области. Юноша проживает в селе Вольное, Новомосковского района.

Известно, что подросток ушел из дома в понедельник, 11 марта, и его местонахождение поныне неизвестно.

Пропавший без вести Владимир Бирюков

Приметы пропавшего: на вид 14-16 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие. Из особых примет – шрам на левой ноге от колена до ступни.

Был одет: спортивный костюм желто-черный, синяя шапка с надписями, белые кроссовки.

Парень родом из Вольного на Новомосковщине

Всем, кому известно местонахождение Владимира Бирюкова, просят сообщить по телефонам: (098) 242-58-03, (097) 980-46-17 или 102.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине во время полномасштабной войны, пропавшими без вести, числятся 23 тысячи человек. Такие данные обнародовал Красный Крест.