У украинцев есть свой собственный "Хэллоуин". Что нужно и нельзя делать в Велесовую ночь 2025

В эту ночь граница между мирами живых и мертвых стирается

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября мир окутывает мистика — наступает Хэллоуин, праздник всех святых, исполненный традиций и веселья. В Украине этот день известен как Велесовая ночь — обрядовый праздник в честь древнего бога Велеса.

Велесовая ночь – праздник в среде славянского неоязычества, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и считается славянским аналогом западного Хэллоуина (Самайна). Практик ритуальной магии Алена @bogodistalena отмечает, что эта ночь – граница между мирами живых и мертвых.

Время, когда занавес между Явью (миром живых) и Навью (миром мертвых) становится тонким, и мы можем услышать голоса предков, почувствовать присутствие духов рода рассказала эксперт

В 2025 году эта ночь имеет особое значение: она совпадает с Дедовой субботой — днем чествования предков в православной традиции. Это время двойной памяти и родовой силы, когда следует особенно почувствовать связь с собственными корнями.

Символический переход в зиму

Велесовая ночь олицетворяет наступление темного, зимнего времени года. Согласно древним верованиям, именно в это время светлые и темные силы достигают равновесия, а сама ночь символизирует обновление природного цикла: переход к зиме — "темного времени", когда природа замирает.

Велесовая ночь 2025: главные традиции праздника

Поминания предков

В этот вечер семьи сходятся на совместный поминальный ужин. На стол ставят отдельную тарелку, ложку и угощение – хлеб, мед, молоко, кутью – для невидимых душ умерших родственников, приходящих в дом. Этой ночью с теплом вспоминают всех предков, рассказывают о них истории, чтобы память о роде не исчезла.

Очистка и защита

Перед праздником в домах наводят порядок. Дом могут украшать ветвями рябины, чтобы отпугнуть злые силы, а под порог иногда сыплют соль для защиты.

Свечи и гадания

Зажигают свечи или огонь, чтобы души предков могли отыскать дорогу домой. Эту ночь считают магической и благоприятной для гаданий и предсказаний будущего.

Что нельзя делать: народные приметы

В канун праздника нельзя занимать деньги — считалось, что вместе с ними можно отдать из дома все благосостояние, и тогда целый год семья будет жить в нужде.

— считалось, что вместе с ними можно отдать из дома все благосостояние, и тогда целый год семья будет жить в нужде. Недоброй приметой было встретить собаку с темным мехом : это предвещало появление врага, который приносит неприятности. Зато увидеть белую или светлую собаку считалось счастливым признаком — она обещала новую добрую дружбу.

: это предвещало появление врага, который приносит неприятности. Зато увидеть белую или светлую собаку считалось счастливым признаком — она обещала новую добрую дружбу. Самым страшным знаком считали, когда вечером в дверь стучал незнакомец. Наши предки верили, что после такого кто-то из жителей может не дожить до конца года. В этих случаях ему вслед говорили оберег: "Остынь, незнакомца след, не совершив нам бед".

