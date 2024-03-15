Чотири дні не був удома: під Дніпром розшукують 13-річного хлопчика (оновлено)

Всіх небайдужих просять допомогти у пошуках зниклого підлітка

Поліція Дніпропетровщини розшукує безвісти зниклого підлітка Володимира Бірюкова. Зазначають, що хлопець пішов з дому 11 березня і до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Пошуками 13-річного хлопця займається поліція Дніпропетровської області. Юнак мешкає у селі Вільне, Новомосковського району.

Відомо, що підліток пішов з дому у понеділок, 11 березня, і наразі його місцезнаходження невідомо.

Зниклий безвісти Володимир Бірюков

Прикмети зниклого: на вигляд 14-16 років, зріст 164 см, худорлявої статури, волосся світле коротке, очі карі. З особливих прикмет — шрам на лівій нозі від коліна до ступні.

Був одягнений: спортивний костюм жовто-чорний, синя шапка з надписами, білі кросівки.

Хлопець родом з Вільного, що на Новомосковщині

Всім, кому відомо місцеперебування Володимира Бірюкова, просять повідомити за телефонами: (098) 242-58-03, (097) 980-46-17 або 102.

Оновлено: Місцезнаходження хлопця встановили. Поліцейські повернули його додому. Жертвою злочину хлопець не став.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україні під час повномасштабної війни зниклими безвісти вважаються 23 тисячі людей. Такі дані оприлюднив Червоний Хрест.