Ефросинина получила контроль над производителем инсулина? Что связывает телеведущую с заводом "Индар"

Кадровые изменения на предприятии привлекли внимание к цепочке бизнес-связей

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Украинский завод "Индар", выпускающий инсулин, сменил руководство. Место Любови Вишневской занял Игорь Матюнин, который фигурировал в ряде бизнесов, относящихся к компании "АРТА Управління активами". Почти 97,4% акций "АРТА" находится во владении украинской телеведущей Марии Ефросининой.

На такие изменения в структуре предприятий обратил внимание блогер Владимир Бондаренко. Данные подтверждаются также сервисом YouControl.

Отметим, что смена руководства на "Индаре" произошла в конце октября 2026-го. При этом 70,7% акций завода по-прежнему принадлежат государству.

В реестре указано, что директором завода "Индар" стал Игорь Матюнин

По данным Opendatabot, сведения о новом руководителе внесли в реестр 29 октября.

В реестре указана смена руководителя, связанная с заводом "Индар"

Согласно данным Владимира Бондаренко, ранее Игорь Матюнин руководил компаниями "Центрагробуд", ПСП "Новаки", "Скобіс", "Новіан", "ВП "Панорама", "Акваплатформа" и "Інфраструктурні інвестиції".

Реестр показывает компании, связанные с новым руководителем завода "Индар"

В то же время, согласно данным реестров, ООО "АРТА Управління активами" выступало учредителем нескольких предприятий из этого списка, в частности "Центрагробуд", "Скобіс", "Новіан" и "Інфраструктурні інвестиції".

"Центрагробуд". Данные: YouControl

"Скобіс". Данные: YouControl

"Новіан". Данные: YouControl

"Інфраструктурні інвестиції". Данные: YouControl

Как Маша Ефросинина связана с бизнесом

По данным YouControl, Ефросининой принадлежит 97,3394% ООО "АРТА Управління активами".

Данные о компании "АРТА Управління активами"

Данные о компании "АРТА Управління активами" показывают, чем владеет Маша Ефросинина

Сведения о телеведущей как владелице есть и в Opendatabot — украинской информационно-аналитической платформе и сервисе мониторинга открытых государственных реестров.

Мария Ефросинина - конечный бенефициарный владелец

Имя Марии Ефросининой также фигурирует в истории изменений другой компании – ООО "Інфраструктурні інвестиції". Согласно данным YouControl, с декабря 2018 года она значилась среди ее бенефициаров.

Мария Ефросинина владеет почти 97,4% компании "АРТА Управління активами"

Ефросинина владеет контрольной долей в компании "АРТА Управління активами" и фигурирует в истории другого предприятия, которое упоминается среди корпоративных связей нового директора "Индара". Однако документов, подтверждающих, что телеведущая получила контроль над самим заводом, пока нет.

Кто такая Мария Ефросинина

Украинская телеведущая, актриса, блогер и общественная деятельница. Она родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где выучилась на переводчика английского и испанского языков.

На телевидение Ефросинина пришла в 19 лет. Известность ей принесла утренняя программа "Подъем" на Новом канале. В разные годы она вела проекты на ICTV, "Интере" и СТБ, а в 2005 году стала одной из ведущих песенного конкурса "Евровидение" в Киеве.

Маша Ефросинина

В 2018 году Ефросинина запустила собственный YouTube-канал с интервью и авторскими проектами. Среди известных форматов – "Экзамен", "Взрослые девочки" и "Билет на Марс". Она также занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 2020 году вместе с Оксаной Нечипоренко Ефросинина основала организацию "Фонд Маша", которая помогает женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия и войны.

В 2018 году телеведущая стала почетным послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине.

Как сообщал "Телеграф", luraq Investment Limited, которой принадлежало около 29% акций завода "Индар", через суд пыталась реализовать преимущественное право на выкуп государственной доли, превышающей 70%, в споре об акциях завода. Этот спор показывает: проблемы предприятия не ограничиваются сменой директора. Отдельный вопрос – сохранит ли государство контроль над производителем инсулина. В более широком отраслевом контексте материал также сопоставлял положение украинских производителей с долями иностранных компаний на рынке.