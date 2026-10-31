Навроцкий ворвался в Конституционный трибунал, возникла потасовка. Главное о политическом кризисе в Польше (видео)

Отстранение руководства суда переросло в ночное противостояние с полицией и спор о законности судей

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В Польше возник кризис вокруг Конституционного трибунала: судья Анна Корвин-Петровская отстранила руководство трибунала, а президент и отстраненные должностные лица не признают его решение. В ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий силой вошел в Конституционный трибунал в Варшаве, возникли столкновения.

"Телеграф" следит за событиями в Польше. В субботу утром руководитель аппарата президента зачитал перед зданием Конституционного трибунала заявление Навроцкого. По состоянию на 6:30 президент покинул здание трибунала и пытается урегулировать кризис из-за политических консультаций.

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

Навроцкий прервал полет в Сенегал из-за кризиса вокруг трибунала

"В ту ночь был нарушен общественный порядок Республики Польша и силой захвачен конституционный государственный орган. Я консультировался с первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капинским, который также не признает законными действия узурпирующих власть в Конституционном трибунале", — написал президент.

Как сообщает польское издание Onet, Навроцкий вошел в здание незадолго до часу ночи по польскому времени. У входа возникла потасовка. Судья Мацей Берек опубликовал видео, на котором видно, как глава государства расталкивает других судей Трибунала.

https://t.co/sni7uvIVke — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026

Как сообщает газета Wyborcza, Навроцкий покинул здание Конституционного трибунала ранним утром. Он созвал политические консультации.

Министр юстиции Польши и генеральный прокурор Вальдемар Журек заявил, что "прокуратура и полиция каким-то образом выдержали испытание, потому что не пошли на эскалацию". По состоянию на утро 31 октября ситуация стабилизируется.

"Людей, фактически напавших на здание Конституционного трибунала, либо вывели, либо оставили в одиночестве. С этой точки зрения, можно сказать, что ситуация стабилизируется", — сказал он.

Что произошло вечером 30 октября

Полиция приехала в трибунал после сообщения Анны Корвин-Петровской о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников. Правоохранители перекрыли вход в здание. Перед забором собрались демонстранты, выступившие против вмешательства полиции.

Навроцкий покинул Конституционный трибунал. Фото: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Около 18:00 на сайте трибунала опубликовали распоряжение об отстранении главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского. Оно относилось к их судейским и руководящим обязанностям. Корвин-Петровская перебрала руководство трибуналом, ссылаясь на самый длинный судейский стаж. Ее оппоненты отрицают, что она имела право на такие действия.

Навроцкий в толчее у трибунала. Фото: скриншот видео

Отстранение обосновали статьей 130 закона об устройстве общих судов. В распоряжении руководству забросили блокирование общего собрания с участием всех судей, избранных Сеймом, и формирование составов суда вопреки закону. Генпрокурор подал заявления о снятии иммунитета со Свенчковского и Соханского.

Вскоре на странице трибунала в X заявили, что сайт был захвачен незаконно, а предыдущее руководство остается на должностях. Свенчковский приехал в здание и потребовал, чтобы его пропустили внутрь. По его указанию слесарь начал разрезать ворота.

Полиция стоит на страже во время протеста. Фото: REUTERS/Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza

Как президент вмешался в противостояние

Навроцкий прервал полет в Сенегал, куда направлялся с официальным визитом, и вернулся в Польшу. После встреч в Президентском дворце он отправился в трибунал. Вместе с ним в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

В Канцелярии президента заявили, что на входе Навроцкого пытались остановить судьи, избранные нынешним Сеймом – Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич.

"Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала", — заявил президент Польши Кароль Навроцкий, обращаясь к Анне Корвин-Петровской.

Соханского провели к зданию президент и его сопровождение. Тот занял свой кабинет и отверг документы об отстранении. Судьи отказались передать представителям президента ключи от помещений. Ключи якобы попытались унести силой. На дворе продолжились столкновения. Полиция призвала толпу не давить на ворота и правоохранителей и предупредила, что может применить силу.

Почему стороны не признают друг друга

Ночное противостояние стало очередным проявлением длительного конфликта между правительством Дональда Туска и президентом из-за судебных властей. Туск считает, что предыдущая власть сделала трибунал политически зависимым и добивается изменения его состава. Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести судей, избранных парламентом, а Свенчковский не допускал к работе судей от нынешнего большинства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl)

Корвин-Петровскую избрали в трибунал в марте 2026 года. Она приняла присягу на церемонии в Сейме, а не перед президентом. Судья настаивает, что закон позволяет ему замещать главу учреждения, и заявляет, что хочет восстановить авторитет суда.

"Сейчас трибунал рассматривает дела в составах, сформированных с грубыми нарушениями. Мы заявляем всем полякам, что вернем Конституционный трибунал гражданам. Трибунал будет работать в должном составе", – сказала судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что происходит восстановление верховенства права.

"Восстановление верховенства права – наша обязанность. После лет беззакония "Права и справедливости" это сложный, подчас болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", – заявил он.

Для справки: Конституционный трибунал Республики Польша (Trybunał Konstytucyjny) — высший орган конституционного правосудия в стране. Его главная задача — проверка соответствия законов, международных договоров и других нормативных актов Конституции Польши. Суд является ключевым элементом системы сдерживаний и противовесов в польской государственной системе.

Как рассказывал "Телеграф", глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России польская армия способна быстро отразить агрессию. В этом случае Польша уничтожит остальные российские нефтеперерабатывающие заводы, уцелевшие после украинских ударов.