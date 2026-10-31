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Навроцкий ворвался в Конституционный трибунал, возникла потасовка. Главное о политическом кризисе в Польше (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Кароль Навроцкий силой вошел в здание трибунала Новость обновлена 31 октября 2026, 07:25
Кароль Навроцкий силой вошел в здание трибунала. Фото Коллаж "Телеграф"

Отстранение руководства суда переросло в ночное противостояние с полицией и спор о законности судей

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В Польше возник кризис вокруг Конституционного трибунала: судья Анна Корвин-Петровская отстранила руководство трибунала, а президент и отстраненные должностные лица не признают его решение. В ночь на 31 октября президент Польши Кароль Навроцкий силой вошел в Конституционный трибунал в Варшаве, возникли столкновения.

"Телеграф" следит за событиями в Польше. В субботу утром руководитель аппарата президента зачитал перед зданием Конституционного трибунала заявление Навроцкого. По состоянию на 6:30 президент покинул здание трибунала и пытается урегулировать кризис из-за политических консультаций.

Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

"В ту ночь был нарушен общественный порядок Республики Польша и силой захвачен конституционный государственный орган. Я консультировался с первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капинским, который также не признает законными действия узурпирующих власть в Конституционном трибунале", — написал президент.

Как сообщает польское издание Onet, Навроцкий вошел в здание незадолго до часу ночи по польскому времени. У входа возникла потасовка. Судья Мацей Берек опубликовал видео, на котором видно, как глава государства расталкивает других судей Трибунала.

Как сообщает газета Wyborcza, Навроцкий покинул здание Конституционного трибунала ранним утром. Он созвал политические консультации.

Министр юстиции Польши и генеральный прокурор Вальдемар Журек заявил, что "прокуратура и полиция каким-то образом выдержали испытание, потому что не пошли на эскалацию". По состоянию на утро 31 октября ситуация стабилизируется.

"Людей, фактически напавших на здание Конституционного трибунала, либо вывели, либо оставили в одиночестве. С этой точки зрения, можно сказать, что ситуация стабилизируется", — сказал он.

Что произошло вечером 30 октября

Полиция приехала в трибунал после сообщения Анны Корвин-Петровской о возможной угрозе жизни и здоровью судей и работников. Правоохранители перекрыли вход в здание. Перед забором собрались демонстранты, выступившие против вмешательства полиции.

Навроцкий покинул Конституционный трибунал
Навроцкий покинул Конституционный трибунал. Фото: Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Около 18:00 на сайте трибунала опубликовали распоряжение об отстранении главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского. Оно относилось к их судейским и руководящим обязанностям. Корвин-Петровская перебрала руководство трибуналом, ссылаясь на самый длинный судейский стаж. Ее оппоненты отрицают, что она имела право на такие действия.

Кароль Навроцкий
Навроцкий в толчее у трибунала. Фото: скриншот видео

Отстранение обосновали статьей 130 закона об устройстве общих судов. В распоряжении руководству забросили блокирование общего собрания с участием всех судей, избранных Сеймом, и формирование составов суда вопреки закону. Генпрокурор подал заявления о снятии иммунитета со Свенчковского и Соханского.

Вскоре на странице трибунала в X заявили, что сайт был захвачен незаконно, а предыдущее руководство остается на должностях. Свенчковский приехал в здание и потребовал, чтобы его пропустили внутрь. По его указанию слесарь начал разрезать ворота.

Протесты в Польше
Полиция стоит на страже во время протеста. Фото: REUTERS/Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza

Как президент вмешался в противостояние

Навроцкий прервал полет в Сенегал, куда направлялся с официальным визитом, и вернулся в Польшу. После встреч в Президентском дворце он отправился в трибунал. Вместе с ним в здание вошли первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский и глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

В Канцелярии президента заявили, что на входе Навроцкого пытались остановить судьи, избранные нынешним Сеймом – Анна Корвин-Петровская и Кристиан Маркевич.

"Вы не являетесь судьями Конституционного трибунала", — заявил президент Польши Кароль Навроцкий, обращаясь к Анне Корвин-Петровской.

Соханского провели к зданию президент и его сопровождение. Тот занял свой кабинет и отверг документы об отстранении. Судьи отказались передать представителям президента ключи от помещений. Ключи якобы попытались унести силой. На дворе продолжились столкновения. Полиция призвала толпу не давить на ворота и правоохранителей и предупредила, что может применить силу.

Почему стороны не признают друг друга

Ночное противостояние стало очередным проявлением длительного конфликта между правительством Дональда Туска и президентом из-за судебных властей. Туск считает, что предыдущая власть сделала трибунал политически зависимым и добивается изменения его состава. Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести судей, избранных парламентом, а Свенчковский не допускал к работе судей от нынешнего большинства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl)

Корвин-Петровскую избрали в трибунал в марте 2026 года. Она приняла присягу на церемонии в Сейме, а не перед президентом. Судья настаивает, что закон позволяет ему замещать главу учреждения, и заявляет, что хочет восстановить авторитет суда.

"Сейчас трибунал рассматривает дела в составах, сформированных с грубыми нарушениями. Мы заявляем всем полякам, что вернем Конституционный трибунал гражданам. Трибунал будет работать в должном составе", – сказала судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Петровская.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что происходит восстановление верховенства права.

"Восстановление верховенства права – наша обязанность. После лет беззакония "Права и справедливости" это сложный, подчас болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", – заявил он.

Для справки: Конституционный трибунал Республики Польша (Trybunał Konstytucyjny) — высший орган конституционного правосудия в стране. Его главная задача — проверка соответствия законов, международных договоров и других нормативных актов Конституции Польши. Суд является ключевым элементом системы сдерживаний и противовесов в польской государственной системе.

Как рассказывал "Телеграф", глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России польская армия способна быстро отразить агрессию. В этом случае Польша уничтожит остальные российские нефтеперерабатывающие заводы, уцелевшие после украинских ударов.

Теги:
#Польша #Суд #Криза #Кароль Навроцкий