От защиты судов до прекращения ударов: каким может быть перемирие в Черном море

Договоренность о безопасности торговых судов может стать первым шагом к снижению напряженности в Черном море

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В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, объявили в Анкаре. Главные вопросы, которые будут обсуждаться — война России против Украины и безопасность в Черном море. Турция уже передала воюющим странам предложение о перемирии в Черном море и ждет ответа сторон.

"Телеграф" попросил ChatGPT определить возможные сценарии и объяснить, что может помешать их реализации. Искусственный интеллект выделил четыре формата.

Цифровой разум считает, что договоренность о безопасности торговых судов может стать первым шагом к снижению напряженности в Черном море. Однако она не обязательно будет означать прекращение ударов по украинским портам. Наиболее реалистичным по масштабу возможных обязательств выглядит именно ограниченная защита гражданского судоходства, тогда как полноценное морское перемирие потребует более сложных договоренностей.

Защита торговых судов: самый узкий и относительно реалистичный вариант

Первый сценарий предполагает взаимное обязательство не атаковать гражданские коммерческие суда. Для их прохождения могут согласовать маршруты, ввести регистрацию рейсов и определить процедуры проверки грузов. Турция могла бы координировать этот механизм.

Для Украины такая договоренность означала бы снижение рисков для морского экспорта. При соблюдении соглашения она также могла бы способствовать снижению стоимости страхования и возвращению перевозчиков, избегающих опасных маршрутов.

Именно этот вариант ChatGPT оценил как относительно реалистичный, поскольку он требует более узких обязательств, чем прекращение боевых действий на море в целом. Однако более простое содержание соглашения еще не гарантирует согласия сторон.

Главное ограничение – защита судов в море автоматически не распространяется на порты, склады и терминалы. Если эти объекты будут оставаться под ударами, возможности экспорта и дальше будут под угрозой.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Возврат зерновой сделки: знакомый механизм со старыми противоречиями

Второй сценарий – договоренность по образцу Черноморской зерновой инициативы. Речь идет о согласовании рейсов, проверке судов и координации перевозок с участием международных посредников.

Преимуществом такого подхода является опыт работы подобного механизма. Однако пришлось бы снова согласовывать перечень грузов, правила инспекций и условия участия каждой из сторон.

По мнению нейросети, возврат к такому формату возможен, но его не следует считать простым решением. Система проверок может создавать задержки, а споры по выполнению условий ставить под угрозу всю договоренность.

К тому же, соглашение, которое защищает только продовольственные перевозки, не решает вопрос безопасности другого украинского морского экспорта.

Защита портов и энергетики: более выгодна для Украины, но сложнее

Третий сценарий предполагает более широкие взаимные обязательства. Кроме торгового судоходства стороны могли бы согласовать прекращение ударов по определенным портовым, энергетическим и экспортным объектам.

Для Украины такой формат имел бы большую практическую ценность: важно не только провести судно по морю, но и безопасно загрузить его в порту.

Однако здесь возникает вопрос, какие именно объекты включать в договоренность и как проверять ее соблюдение. Отдельной проблемой станет инфраструктура, используемая одновременно для гражданских и военных нужд.

ИИ оценил этот сценарий как более содержательный для защиты украинского экспорта, однако более сложный для согласования. Он нуждается во взаимных ограничениях на удары по экономически важным целям, а значит, более широком политическом компромиссе.

Полное перемирие на море: больше всего вопросов к реализации

Четвертый сценарий – прекращение военных атак в согласованной части Черного моря. Такая договоренность могла бы охватывать военные корабли, применение морских беспилотников и удары по определенным объектам.

Для ее реализации недостаточно общего заявления. Необходимо установить границы зоны перемирия, правила действий военных сил, порядок мониторинга и процедуру реагирования на нарушения.

По оценке ChatGPT, это менее реалистичный из четырех сценариев без более широкого политического урегулирования. Он существенно ограничивал бы военные возможности сторон и требовал договоренностей по многим спорным вопросам.

Что будет определять жизнеспособность договоренности

Ключевым вопросом для любого сценария остается контроль. Регистрация судна или согласование маршрута сами по себе не защищают от удара. Необходимы механизмы фиксации инцидентов, установление ответственности и конкретные последствия нарушения сделки.

Поэтому реалистичный по объему обязательств сценарий не обязательно будет самым полезным для Украины. Ограниченная защита торговых судов может снизить риски на маршрутах. Но для устойчивой работы морского экспорта важно, будет ли распространяться договоренность на украинские порты и инфраструктуру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что усиление российских ударов по портам Одесчины практически парализовало вывоз украинского зерна. Потеря доступа к черноморским маршрутам ставит отечественных фермеров на грань банкротства и наносит критический удар по всей экономике Украины.