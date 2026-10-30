Заработок на энергетическом кризисе? Как следствие вышло на "Энергосети Украины"

Две компании оказались связаны через аккумуляторы и инверторы

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В Украине расследуют возможное уклонение от уплаты налогов на сумму более 245 млн гривен при продаже энергетического оборудования. По версии детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ), к схеме могла быть причастна компания "Энергосети Украины": ей, предположительно, передавали импортированную продукцию для дальнейшей продажи. Арест с имущества предприятия уже сняли через суд.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Миллионные схемы на электрике: как в Украине могут наживаться на энергетическом кризисе".

Как "Энергосети Украины" связали с продажей оборудования

По версии следствия, ООО "Энергосети Украины" могло продавать продукцию, которую ввезла другая компания – ООО "Квенторс". Детективы обнаружили несколько совпадений в работе предприятий.

Для онлайн-торговли обе компании использовали один сайт – solarverse.ua. Оборудование покупателям и курьерским службам отгружали фактически с одного склада. А при прохождении таможенных процедур интересы обеих компаний представлял один и тот же декларант.

ООО "Энергосети Украины" официально принадлежит киевлянину Максиму Панасюку. По открытым данным, это его единственный зарегистрированный бизнес.

Сайт solarverse.ua. Скриншот

Почему суд снял арест с оборудования

17 августа 2026 года детективы БЭБ во время обысков во Львовской области арестовали 1201 единицу оборудования, которое хранило ООО "Энергосети Украины". Правоохранители рассчитывали использовать технику как вещественное доказательство.

29 сентября следственный судья Хаджибейского районного суда Одессы полностью удовлетворил ходатайство адвокатов компании и отменил арест имущества.

Причина – процессуальные обстоятельства. Уголовное производство №72026161050000019 сначала открыли по фактам возможных нарушений со стороны ООО "Квенторс". В августе в рамках этого дела обыскали склады, которыми пользовались "Энергосети Украины".

Как, по версии следствия, работала схема. Инфографика "Телеграфа"

Отдельное уголовное производство непосредственно в отношении "Энергосетей Украины" – №72026161000000087 – зарегистрировали лишь 22 сентября 2026 года, уже после обысков и изъятия оборудования.

Позже два производства объединили. Однако, как следует из судебного решения, последующее объединение дел не устраняет процессуальных нарушений, допущенных во время первоначальных следственных действий.

На момент обысков "Энергосети Украины" еще не имела официального процессуального статуса в соответствующем уголовном производстве.

Какие суммы фигурируют в расследовании

Если ООО "Энергосети Украины" действительно получало и реализовывало оборудование от ООО "Квенторс" вчерную (без надлежащего отражения в бухучете), сумма уклонения от уплаты налогов колоссальная:

131,5 млн грн – предполагаемая неуплата НДС;

113,5 млн грн – предполагаемая неуплата налога на прибыль предприятий.

Общий ущерб государства только в этом эпизоде оценивается более чем в 245 миллионов гривен. Несмотря на эти цифры, судебное решение оказалось в пользу предпринимателей.

Отмена ареста имущества сама по себе не означает, что уголовное производство прекратили или что возможных нарушений не было. Но процессуальные ошибки при обысках могут повлиять на дальнейшее использование собранных доказательств.

В частности, суд может признать недопустимыми доказательства, полученные во время августовских обысков. Это способно осложнить дальнейшее расследование и доказывание возможной причастности "Энергосетей Украины" к уклонению от уплаты налогов.

Окончательные выводы о наличии нарушений и виновности конкретных лиц может сделать только суд.

Как сообщал "Телеграф", с февраля по май 2026 года ООО "Квенторс" оформило 77 таможенных деклараций на импорт товаров общей фактурной стоимостью 633,42 млн грн. Согласно материалам уголовного производства, должностные лица фирмы под руководством Почтарь не указали в декларациях по НДС за февраль 2026 года операции по реализации импортируемой продукции. Этот эпизод показывает, что крупные поставки оборудования могут быть связаны с налоговыми рисками. Однако приведённые сведения – часть расследования.