Сколько днепряне будут сидеть без света сегодня: что говорят энергетики

Кроме почасовых отключений, еще будут плановые

В Днепре во вторник, 11 июня, ожидаются почасовые отключения электроэнергии с 14.00 до 19.00, как и по всей Украине. Кроме того, запланировано отключение света в связи с проведением плановых работ.

Так что на некоторых улицах электроэнергии не будет еще и с 8:00 до 18:00. Об этом идет речь на сайте городского совета Днепра.

Кроме того, облэнерго могут использовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Так что 11 июня в Украине выключать свет планируют с 14:00 до 19:00, сообщили в Укрэнерго.

Ознакомиться с графиками ограничения электроэнергии можно на сайтах частных энергетических компаний:

Отметим, что графики разбиты на три зоны:

Темно-серая зона – это время, когда света нет.

Светло-серая зона – возможные отключения света.

Белая зона – свет есть.

Что касается плановых отключений света с 8:00 утра, то они касаются следующих адресов:

ул. Автостроя 1-3, 5-9, 11-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля 42, 61-81 (нечетные);

ул. Бориса Кротова 1-Б;

ул. Домотканская 7;

ул. Краснопольская 1-Б, 2, 3-В, 5-Б, 6-8, 11-А, 13-А, 15;

ул. Софиевская 4, 5-А, 6-16 (парные);

просп. Богдана Хмельницкого 67, 72-106 (парные), 107, 108-А, 110-116 (парные), 160;

ул. Рабочая 152, 162, 164.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепропетровской области отключения света по графику действуют, как и по всей Украине. Потому были и на прошлой неделе.