Минэнерго назвало наибольшее "зло" для энергетики, которое жрет свет, и объяснило, почему так

Экономить свет нужно с 17 до 22 вечера и с 7 до 9 утра

В Украине продолжают ежедневно применять графики отключения света, и одним из приборов, который наиболее плохо вливает на электросистему, является кондиционер. Его в Минэнерго назвали главным "злом".

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что кондиционер – один из достаточно значительных энергоемких приборов.

"Его использование при увеличении температуры отрицательно влияет на энергосистему, и в совокупности отбирает очень большое количество электроэнергии ", — подчеркнул Колесник.

По его словам, украинцы должны помнить об экономном потреблении электроэнергии в час пик с 17 до 22 вечера и с 7 до 9 утра. То есть, в эти часы не следует включать бойлеры, кондиционеры, стиральные машины и т.д.

"Иногда есть положительные сигналы — что население формирует культуру экономного потребления, что позволяет уменьшать графики отключений", — добавил заместитель.

Напомним, что энергетики смягчили графики отключений света в Украине из-за улучшения ситуации в электросети.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам рассказали, какие графики отключений будут действовать в воскресенье, 9 июня.