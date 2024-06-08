Минэнерго назвало наибольшее "зло" для энергетики, которое жрет свет, и объяснило, почему так
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Экономить свет нужно с 17 до 22 вечера и с 7 до 9 утра
В Украине продолжают ежедневно применять графики отключения света, и одним из приборов, который наиболее плохо вливает на электросистему, является кондиционер. Его в Минэнерго назвали главным "злом".
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что кондиционер – один из достаточно значительных энергоемких приборов.
"Его использование при увеличении температуры отрицательно влияет на энергосистему, и в совокупности отбирает очень большое количество электроэнергии ", — подчеркнул Колесник.
По его словам, украинцы должны помнить об экономном потреблении электроэнергии в час пик с 17 до 22 вечера и с 7 до 9 утра. То есть, в эти часы не следует включать бойлеры, кондиционеры, стиральные машины и т.д.
"Иногда есть положительные сигналы — что население формирует культуру экономного потребления, что позволяет уменьшать графики отключений", — добавил заместитель.
Напомним, что энергетики смягчили графики отключений света в Украине из-за улучшения ситуации в электросети.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцам рассказали, какие графики отключений будут действовать в воскресенье, 9 июня.