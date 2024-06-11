Скільки дніпряни сидітимуть без світла сьогодні: що говорять енергетики
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Окрім погодинних відключень, ще будуть планові
У Дніпрі у вівторок, 11 червня, очікуються погодинні відключення електроенергії з 14:00 до 19:00, як і по всій Україні. Окрім цього також заплановано відключення світла у звʼязку з проведенням планових робіт.
Тож на деяких вулицях електроенергії не буде ще й з 8:00 до 18:00. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.
Окрім того, обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. Тож 11 червня в Україні вимикати світло планують з 14:00 до 19:00, повідомили в Укренерго.
Ознайомитись з графіками обмеження електроенергії можна на сайтах приватних енергетичних компаній:
Зазначимо, що графіки розбиті на три зони:
- Темно-сіра зона – це час, коли світла немає.
- Світло-сіра зона – можливі відключення світла.
- Біла зона – світло є.
Щодо планових відключень світла з 8:00 ранку, то вони стосуються таких адрес:
- вул. Автобуду 1-3, 5-9, 11-21 (непарні);
- вул. Академіка Янгеля 42, 61-81 (непарні);
- вул. Бориса Кротова 1-Б;
- вул. Домотканська 7;
- вул. Краснопільська 1-Б, 2, 3-В, 5-Б, 6-8, 11-А, 13-А, 15;
- вул. Софіївська 4, 5-А, 6-16 (парні);
- просп. Богдана Хмельницького 67, 72-106 (парні), 107, 108-А, 110-116 (парні), 160;
- вул. Робоча 152, 162, 164.
Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпропетровській області відключення світла за графіками діють, як і по всій Україні. Тому були і на минулому тижні.