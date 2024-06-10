В Украине изменили графики отключения света: в какие часы не будет электричества во вторник, 11 июня

Украинцам советуют экономить электроэнергию

В Украине снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, они будут действовать, во вторник, 11 июня.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что завтра свет могут отключать для промышленности и бытовых потребителей с 14:00 и до 19:00 по всей территории Украины.

В "Укрэнерго" еще раз напомнили о том, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Именно поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы успеть подготовить энергосистему к следующей зиме. Из-за российских атак она потеряла более 8 ГВт мощностей. Исходя из объемов разрушений, выключать свет в Украине продлят на неопределенное время. В течение следующей зимы также ожидаются отключения.

Как известно, в понедельник, 10 июня, также действуют графики почасовых отключений. Свет могут отключать для промышленности и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" рассказали, ждать ли украинцам тотального блекаута. Там отметили, что будут продолжаться только контролируемые отключения электроэнергии.