Когда в Днепре будут отключения света: что говорят в ДТЕК

В случае, если лимиты будут превышены, возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей

В Днепропетровской, как и в ряде других областей, продолжают действовать плановые и почасовые отключения электроэнергии для населения и промышленности.

"Телеграф" рассказывает, будут ли отключения в Днепре и Днепропетровской области 6 июня. Ознакомиться с графиками и очередями отключений электроэнергии можно здесь.

Согласно заявлениям "Укрэнерго", в энергосистеме Украины 6 июня прогнозируется дефицит электроэнергии, который будет продолжаться в течение всех суток. Это означает, что лимиты на потребление электроэнергии будут установлены для каждой области с 00:00 до 24:00. В случае, если лимиты будут превышены, возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.

В ДТЕК сообщают, что 6 июня графики отключений будут в течение всех суток в Киеве, Киевской области, Одесской, Днепропетровской, а также Донецкой областях. При этом в Киеве дефицит существенный, потому отключения происходят и в светло-серой зоне.

Отметим, что графики разбиты на три зоны:

Темно-серая зона – это время, когда света нет.

Светло-серая зона – возможные отключения света.

Белая зона – свет есть.

Официальной информации об отключениях или отсутствии отключений в пятницу, 7 июня, пока нет.

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков рассказал будущих тарифах на электроэнергию и посоветовал иметь план "Б" из-за отключений: "Что дальше будет с ценами на свет и почему на зиму лучше уехать из города: экс-министр энергетики о том, "чего не скажет власть".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве больше отключений света, нежели в других регионах. В Yasno объяснили, почему так произошло.