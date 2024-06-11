Могли работать группой: в Днепре сожгли автомобиль военных (фото)

Автомобиль получил тяжелые повреждения

В Украине неизвестные продолжают уничтожать автомобили военнослужащих. Позорный случай теперь произошел в Днепре.

Об этом проинформировала пресс-служба областной полиции вечером 11 июня. Отмечается, что преступление произошло в ночь на 10 июня на автомобильной стоянке по улице Яскрава.

"На месте происшествия полицейские установили, что в результате поджога загорелся принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen. Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло", — говорится в сообщении.

Также правоохранители отмечают, что на месте преступления также были обнаружены пустые бутылки от бензина.

Поиски причастных продолжаются, а полицейские подозревают, что к поджогу может быть причастна группа злоумышленников.

Как сообщалось ранее, 10 июня подобный поджог произошел в Одессе, транспортное средство принадлежало боевому медику из роты медицинской эвакуации. Местный депутат Андрей Вагапов сообщил, что россияне создали телеграмм-канал, в котором заказывают поджоги и фотографирование военной техники в Одессе через местных "ждунов".