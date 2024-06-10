Россия запустила новую ИПСО об уклонистах: в полиции рассказали детали

Украинцам дали важные советы

Киберполиция и Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждают о новой вражеской ИПСО. На этот раз украинцам рассылают сообщения от имени якобы Национальной полиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Там отметили, что в последние дни сетью распространяется информация, что якобы "военная полиция" предлагает украинским гражданам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклонистов.

"Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности. Национальная полиция Украины никаких подобных уведомлений не делала. Также напоминаем, что в Украине нет "военной полиции", — говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности граждан. Граждан призвали не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

Также отмечается, что для веса своим ИПСО враг может использовать реальные номера телефонов органов государственной власти. Поэтому киберполиция напоминает о важности проверки подлинности фактов, информации и утверждений, которые распространяются по разным каналам коммуникации.

Напомним, Министерство обороны требует от Верховной Рады "безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о военной полиции". Но парламентарии не уверены, что это произойдет в ближайшее время.