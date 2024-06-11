Могли працювати групою: у Дніпрі спалили автомобіль військових (фото)

Автомобіль отримав тяжкі пошкодження

В Україні невідомі продовжують знищувати автомобілі військовослужбовців. Ганебний випадок тепер трапився у Дніпрі.

Про це поінформувала пресслужба обласної поліції увечері 11 червня. Зазначається, що злочин стався в ніч проти 10 червня на автомобільній стоянці по вулиці Яскрава.

"На місці події поліцейські встановили, що в результаті підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, що належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто і лобове скло", — йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці зазначають, що на місці злочину також було виявлено порожні пляшки від бензину.

Пошуки причетних продовжуються, а поліцейські підозрюють, що до підпалу може бути причетна група зловмисників.

Як повідомлялося раніше, 10 червня подібний підпал стався в Одесі, транспортний засіб належав бойовому медику з роти медичної евакуації. Місцевий депутат Андрій Вагапов повідомив, що росіяни створили телеграм-канал, у якому замовляють підпали та фотографування військової техніки в Одесі через місцевих "ждунів".