Графики отключений: в ДТЭК рассказали, сколько киевляне будут без света в понедельник

В энергосистеме наблюдается значительный дефицит

В понедельник, 24 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает компания ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Также с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Это значит, что отключение возможно и в "серых" зонах.

Причиной значительного дефицита в энергосистеме явился увеличение потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация после массированных вражеских атак.

Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также просмотреть актуальную информацию об отключении и получать уведомления можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого выполните несколько простых шагов:

В приложении выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. Европейские энергосистемы такое бы не выдержали.