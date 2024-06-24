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Графики отключений: в ДТЭК рассказали, сколько киевляне будут без света в понедельник

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Ограничение электроснабжения в столице
Ограничение электроснабжения в столице

В энергосистеме наблюдается значительный дефицит

В понедельник, 24 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает компания ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Также с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Это значит, что отключение возможно и в "серых" зонах.

Причиной значительного дефицита в энергосистеме явился увеличение потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация после массированных вражеских атак.

Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:

  • Перейти на сайт ДТЭК.
  • Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
  • Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также просмотреть актуальную информацию об отключении и получать уведомления можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого выполните несколько простых шагов:

  • В приложении выберите раздел "Больше сервисов".
  • Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
  • Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. Европейские энергосистемы такое бы не выдержали.

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#Новости Киева #Отключения света #Графики отключений в Киеве #ДТЭК Киев