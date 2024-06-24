Графики отключений: в ДТЭК рассказали, сколько киевляне будут без света в понедельник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В энергосистеме наблюдается значительный дефицит
В понедельник, 24 июня, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.
То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает компания ДТЭК.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.
Также с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Это значит, что отключение возможно и в "серых" зонах.
Причиной значительного дефицита в энергосистеме явился увеличение потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация после массированных вражеских атак.
Напоминаем, что график отключений можно найти на сайте ДТЭК. Для этого нужно:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также просмотреть актуальную информацию об отключении и получать уведомления можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого выполните несколько простых шагов:
- В приложении выберите раздел "Больше сервисов".
- Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
- Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
Ранее "Телеграф" писал, что в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей. Европейские энергосистемы такое бы не выдержали.