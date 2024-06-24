У Дніпрі ще раз змінили графіки відключення світла: що сталося

Графіки починають діяти з 19:00

У Дніпропетровській області знову переглянули графіки відключення світла. Їх запровадили, щоб прогнозовано пройти пікові навантаження.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у своєму telegram-каналі. Наголошується, що вони почнуть діяти з вечора понеділка, 24 червня.

"Сьогодні з 19:00 для Дніпропетровської області працюватимуть нові графіки стабілізаційних відключень. Вони дозволять проходити піки навантажень більш прогнозовано", — йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла можна переглянути або на сайті компанії, або у спеціальному боті в месенджері Telegram.

Щоб не виникало плутанини, в компанії пояснили, що білим кольором виділено години, коли електрика точно буде, а темно-сірим — коли її точно не буде. Світло-сірим виділено час, коли відключення можливі, але не гарантовані.

Як повідомлялося раніше, через російські обстріли в 11 областях України довелося запроваджувати більш жорсткі графіки відключення електрики. При цьому харчування буде обмежене одразу у кількох чергах, а енергетики не виключають запровадження екстрених відключень.