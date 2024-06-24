На час дольше и по несколько групп: в Днепре действуют новые графики отключений на 24 июня

С 23:00 вернутся к отключению света у одной очереди

В Днепре, как и по всей Украине, 24 июня были изменены графики почасовых отключений света на более строгие. И так ограничения будут действовать не только для нескольких групп одновременно, но и будут длиться на час дольше — вместо привычных 4 часов, света не будет 5.

Об этом сообщает ЦЭК. Также компания приводит более подробный график почасовых отключений света на 24 июня.

Будут действовать отключения с 14:00 до 23:00 и обесточивать будут одновременно три очереди потребителей. И только с 23:00 до 24:00 света не будет только у одной очереди.

Графики почасовых отключений:

с 14:00 до 16:00 будут применяться III, IV и VI очереди;

с 16:00 до 19:00 будут применяться ІІ, V, VI очереди;

с 19:00 до 21:00 будут применяться I, II и V очереди;

с 21:00 до 23:00 будут применяться I, III и IV очереди;

с 23:00 до 24:00 будет применяться IV очередь.

Также возможны отклонения от графика на 30 минут в связи с переключениями очередей.

Напомним, что, по сообщению ДТЭК, в Днепропетровской области были введены еще и экстренные ограничения электроэнергии.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, мощности, которые потеряла Украина из-за российских атак, равны тому объему потребляемой в Нидерландах энергетики. По всей вероятности, не все энергосистемы стран Европы смогли бы работать после таких повреждений, поэтому отключение света в Украине — не "наибольшее зло".