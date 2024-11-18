Как будут выключать свет в Днепре 18 ноября: графики
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В нескольких очередях будут выключать свет сегодня дважды
Массированный удар России по энергетической инфраструктуре Украины 17 ноября привел к введению графиков отключения электроэнергии на всей территории страны. Облэнерго вынуждены отключать сразу несколько очередей.
В Днепре электроснабжение обеспечивают две компании: ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" и ДТЭК Днепровские электросети. Рассказываем, как будут выключать свет сегодня у жителей Днепра. По сообщению энергетиков, 18 ноября с 06:00 до 22:00 в городе будут действовать отключение двух очередей одновременно. График для потребителей ЦЭК и ДТЭК сформирован по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго".
Расписание отключений от ЧАО "ПЭЭМ"ЦЕК" :
- 1 и 2 очереди : с 12:00 до 16:00;
- 3 и 4 очереди : с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 20:00;
- 5 и 6 очереди : с 08:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00.
ДТЭК Днепровские электросети также подтвердили внедрение стабилизационных отключений в указанный период. Стоит отметить, что из-за значительной нагрузки официальный сайт ДТЭК работает с перебоями. Актуальные графики – в скриншоте.
Потребителям рекомендовано заранее зарядить все необходимые устройства и подготовиться к временному отсутствию электроснабжения.
Ранее "Телеграф" также писал о том, как выключать свет в Киеве 18 ноября. Применятся все очереди.