Одесса страдает из-за отключения света: что будет с электротранспортом 18 ноября

Ситуация до сих пор сложная

Из-за отключения электроэнергии после ракетного удара 17 ноября в Одессе не работает общественный электротранспорт. На замену ему городские власти запустили четыре больших автобуса, полученных от международных партнеров.

Бесплатные автобусные маршруты будут курсировать по двум направлениям. Первый соединит улицу 28-й бригады (Паустовского) с Пересыпскими мостами, второй – Архитекторскую улицу с железнодорожным вокзалом.

Транспортное сообщение будет обеспечиваться в час пик. Утром автобусы начнут движение в 7:00 от конечных остановок с интервалом 45 минут. Каждая машина выполнит по два рейса. Вторая волна перевозок стартует в 15:00. При необходимости количество рейсов может быть увеличено.

Проблемы с электроснабжением возникли в результате массированной ракетной атаки утром 17 ноября. Тысячи одесситов остались без света, воды и отопления. Критические объекты города, включая больницы, были переведены на генераторы.

Для обеспечения населения водой в городе открыто 13 бюветов. В водоканале сообщили о частичном возобновлении работы помповых станций благодаря автономным источникам питания. Однако мощность генераторов недостаточна для обеспечения работы всех объектов водоснабжения.

Ранее Телеграф писал о том, что в Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов. Люди без света и выстраиваются в очереди за водой.