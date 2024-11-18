Як вимикатимуть світло у Дніпрі 18 листопада: графіки

У декількох черг вимикатимуть світло сьогодні двічі

Масований удар Росії по енергетичній інфраструктурі України 17 листопада призвів до запровадження графіків відключення електроенергії по всій території країни. Обленерго змушені вимикати одразу кілька черг.

У Дніпрі електропостачання забезпечують дві компанії: ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" та ДТЕК Дніпровські електромережі. Розповідаємо, як вимикатимуть світло сьогодні у мешканців Дніпра. За повідомленням енергетиків, 18 листопада з 06:00 до 22:00 у місті діятимуть відключення двох черг одночасно. Графік для споживачів ЦЕК та ДТЕК сформовано за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго".

Розклад відключень від ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК":

1 та 2 черги : з 12:00 до 16:00;

: з 12:00 до 16:00; 3 та 4 черги : з 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 20:00;

: з 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 20:00; 5 та 6 черги: з 08:00 до 12:00 та з 20:00 до 22:00.

ДТЕК Дніпровські електромережі також підтвердили впровадження стабілізаційних відключень у зазначений період. Варто зауважити, що через значне навантаження офіційний сайт ДТЕК наразі працює з перебоями. Актуальні графіки — у скриншоті.

Споживачам рекомендовано завчасно зарядити всі необхідні пристрої та підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання.

Раніше "Телеграф" також писав про те, як вимикатимуть світло у Києві 18 листопада. Застосовуватимуться всі черги.