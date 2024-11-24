Это нечто большее. Песков высказался об "Орешнике" и вспомнил про "грязную бомбу"

По словам пресс-секретаря, Запад и Украина якобы занимаются "эскалацией" конфликта с Россией

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что удар межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября был "своевременным и эффективным".

Об этом он заявил в комментарии российским медиа. По его словам, применение данной ракеты — это не эскалация, а "ответ на эскалацию" якобы со стороны Украины и Запада.

Также Песков обвинил Украину в том, что она якобы занимается разработкой "грязной бомбы".

"Заявления о возможности получения Киевом "грязной бомбы" — это уже не игра с огнем, а что-то большее. Удар "Орешником" стал своевременным и эффективным в сложившейся ситуации, когда Запад показывает, что готов на все, это — предупредительный звонок Западу", — сказал Песков.

Напомним, в четверг, 21 ноября, россияне ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Позже в своем обращении Владимир Путин заявил, что удар был нанесен новейшей ракетой средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По словам Путина, "эту ракету сбить невозможно".

Как сообщал "Телеграф" ранее, удар ракетой "Орешник" — это часть стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам.