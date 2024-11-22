"Кедр". Разведка узнала детали о новой баллистике, которой ударили по Днепру

На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами

В Главном управлении разведки Украины рассказали детали о новой баллистике, которой Россия ударила по Днепру 21 ноября. Вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе ГУР 22 ноября. Отмечается, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

"На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов", — говорится в публикации.

Также ГУР пишет, что к разработке мобильного ракетного комплекса "кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);

АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Известно, что испытания РК "кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

Стоит добавить, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что была применена новая баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 21 ноября стало известно о прилетах по 105-у монтажно-испытательному корпусу который находится на ракетном полигоне Капустин Яр. Именно эта площадка предназначена для проведения испытаний ракет и именно оттуда россияне якобы могут ударить межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж".